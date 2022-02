.

'لڑکی کو بچانے کے لیے ٹرین کے نیچے کودنے والے محبوب خان نے کہا، خدمت سے خدا ملتا ہے' Published on: 1 hours ago

بھوپال میں ریل کی پٹریوں کے درمیان پھنسی غیر مسلم لڑکی کی جان بچانے والے محبوب خان آج پورے ملک میں بہادری اور بھائی چارے کی سب سے بہترین مثال ہیں۔ محبوب خان کہتے ہیں کہ 'انہوں نے مذہب دیکھ کر مدد نہیں کی۔ میں نے صرف یہ دیکھا کہ کوئی مصیبت میں ہے اور اسے میری مدد کی ضرورت ہے'۔ Man Jumps in front of Train to save a Girl in Bhopal