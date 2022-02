.

Gray Rajnath Singh on stage: پنجاب میں اسٹیج پر گرے راجناتھ سنگھ

مرکزی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ پنجاب کے فرید کوٹ میں انتخابی ریلی کے دوران اسٹیج پر گر گئے۔ اس کے بعد راج ناتھ سنگھ ناراض نظر آئے اور مالا نہیں پہنے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ فرید کوٹ میں انتخابی میٹنگ کے اسٹیج پر گر پڑے جب ہاتھا پائی جیسی صورتحال پیدا ہوگئی۔ معلومات کے مطابق یہ ویڈیو منگل کی ہے Defense Minister Rajnath Singh fell from the stage of an election rally in Farid Court۔