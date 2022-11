تولیدی مسائل یا بچے کو جنم دینے میں ناکامی کے معاملات نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا کے نوجوانوں میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں جہاں ہر 8 میں سے 1 جوڑا (عورت یا مرد) حاملہ ہونے سے قاصر ہے، وہیں بھارت میں یہ تعداد 6 میں سے 1 ہے، خاص طور پر شہری آبادی میں۔ بانجھ پن کا تعلق جسمانی یا ذہنی صحت یا طرز زندگی سے بھی ہوسکتا ہے۔ عالمی یوم پیدائش ہر سال 2 نومبر کو منایا جاتا ہے جس کا مقصد بانجھ پن کی وجوہات کے بارے میں عام غلط فہمیوں کو دور کرنا اور بانجھ پن کی تشخیص اور علاج سے متعلق لوگوں میں آگاہی پھیلانا ہے۔ Spreading awareness regarding issues related to fertility this World Fertility Day 2022

تاریخ

عالمی یوم تولید کا آغاز آئی وی ایف بیبل نے 2 نومبر 2018 کو کیا تھا۔ آئی وی ایف بیبل ایک کمیونٹی ہے جس کا آغاز سارہ اور ٹریسی نامی دو خواتین نے کیا تھا۔ جنہوں نے تولید کے لیے آئی وی ایف ٹیکنالوجی کی مدد لی۔ اس کمیونٹی کو شروع کرنے کے پیچھے مقصد تولیدی مسائل اور آئی اے ایف کے سفر کے دوران ہونے والی مشکلات اور مشکلات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا تھا جو یہ علاج لے رہے ہیں یا لینا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی ان کا مقصد لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرانا تھا جہاں ان کے جیسے دوسرے لوگ بھی اپنی مشکلات اور جدوجہد کے بارے میں بات کر سکیں اور دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

بانجھ پن کا مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے

بین الاقوامی کمیٹی برائے مانیٹرنگ اسسٹڈ ری پروڈکٹیو ٹیکنالوجی نے بانجھ پن کی تعریف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ "بانجھ پن" ایک ایسی بیماری ہے جو 12 ماہ کے باقاعدہ، غیر محفوظ جماع کے بعد کلینکل حمل قائم کرنے میں ناکامی، یا کسی شخص کی تولیدی کے نقصان سے ہوتی ہے۔

سال 1990 سے 2004 کے درمیان ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تعاون سے کیے گئے ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے نے پایا کہ ترقی پذیر ممالک میں ہر چار میں سے ایک جوڑے کو بانجھ پن کا مسئلہ درپیش ہے۔ تاہم تشویشناک بات یہ ہے کہ ملک اور دنیا میں بانجھ پن کے مسائل میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو نہ صرف جسمانی اور ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے بلکہ عورت یا مرد کی خاندانی اور سماجی زندگی کو بھی متاثر کرتا ہے۔

ایک اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں تقریباً 186 ملین افراد بانجھ پن کے مسئلے سے متاثر ہیں۔ اس وقت، انڈین ایسوسی ایشن آف اسسٹڈ ری پروڈکشن کے اعدادوشمار بتاتے ہیں کہ بھارت میں 10 سے 14 فیصد آبادی بانجھ پن کے مسئلے سے متاثر ہے۔ یہی نہیں بلکہ بھارت سمیت دنیا کے کئی ممالک میں شرح پیدائش میں مسلسل کمی آرہی ہے۔

بانجھ پن کے بارے میں معاشرے کا رویہ ایک بڑا مسئلہ ہے

ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں بچے کو جنم دینا کسی فرد یا جوڑے کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ ایسا نہیں کر پاتے انہیں عموماً معاشرے یا خاندان کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ تر معاملات میں خواتین کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، خاص طور پر جب تولیدی کا مسئلہ ہو۔ دوسری طرف، اگر کوئی مرد پچہ پیدا کرنے سے قاصر ہے یا اس مسئلے کا علاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی مبینہ مردانگی پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بانجھ پن ایک گالی لفظ ہے۔

بانجھ پن کا علاج

مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن کے لیے بہت سے عوامل ذمہ دار ہو سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات دونوں افراد صحت مند ہونے کے باوجود انہیں حاملہ ہونے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں خواتین اور مرد دونوں کے جسمانی معائنے کے بعد انہیں ضروری علاج کی ہدایت دی جاتی ہے۔ بعض اوقات حمل صرف انڈوں کے بہتر معیار کے لیے بیضہ دانی کو متحرک کرنے والی ادویات، تاہم کئی بار مردوں میں ہارمون کے انجیکشن وغیرہ سے ممکن ہو جاتا ہے۔

لیکن اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو ڈاکٹر معاون تولیدی ٹیکنالوجی کو اپنانے کا مشورہ دیتے ہیں جیسے کہ انٹرا یوٹرن انسیمینیشن (IUI) یا ان وٹرو فرٹیلائزیشن (IVF)

عالمی یوم تولیدی کا مقصد

عالمی یوم تولید ایک ایسا موقع ہے جو لوگوں کو عالمی سطح پر تولیدی کے مسائل اور اس کے علاج سے متعلق تمام غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔

اس کے علاوہ بانجھ پن کی وجوہات، خواتین اور مردوں کے مختلف مسائل اور ان کے علاج کے بارے میں معلومات، ان کے مسئلے کے بارے میں لوگوں کے سامنے آنے کی ہمت اور صحیح علاج کے لیے لوگوں میں بیداری لانے کی کوششیں شامل ہیں۔