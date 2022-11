جنیوا: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ نے بدھ کے روز کہا کہ نو ماہ پہلے کے مقابلے میں عالمی سطح پر COVID-19 سے ہونے والی اموات میں تقریباً 90 فیصد کی کمی درج کی گئی ہے۔ تاہم کورونا کی مختلف شکلوں کے پھیلاؤ کے پیش نظر وبا کے تئیں چوکسی ضروری ہے۔ WHO reports 90% drop in world COVID-19 deaths since February

ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے بدھ کے روز ڈبلیو ایچ او کے جنیوا ہیڈ کوارٹر سے ورچوئل پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے ڈبلیو ایچ او کو کورونا وائرس سے 9,400 سے زیادہ اموات کی اطلاع ملی تھی۔ جب کہ رواں برس فروری میں عالمی سطح پر ہفتہ وار اموات 75,000 سے زیادہ تھیں۔ WHO reports 90% drop in world COVID-19 deaths since February

انہوں نے کہا کہ ہم ایک طویل فاصلہ طے کرچکے ہیں اور یہ یقینی طور پر امید کا باعث ہے۔ لیکن ہم تمام حکومتوں، برادریوں اور افراد سے چوکس رہنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایک ہفتے میں تقریباً 10 ہزار اموات، ایک بیماری کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ اس کی روک تھام اور علاج کیا جاسکتا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے سربراہ نے کہا کہ عالمی سطح پر جانچ اور ترتیب کی شرح کم ہے۔ امیر اور غریب ممالک کے درمیان ویکسینیشن کا فرق اب بھی وسیع ہے جس کی وجہ سے نئی شکلو میں اضافہ درج کیا جارہا ہے۔ Decrease in deaths Due to Corona

اقوام متحدہ کی محکمہ صحت ایجنسی نے کہا کہ اتوار کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران دنیا بھر میں نئے رجسٹرڈ COVID-19 کیسز کی تعداد بڑھ کر 2.1 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے، جو پچھلے ہفتے کے مقابلے میں 15 فیصد کم ہے۔ ایک ہفتہ پہلے کے مقابلے میں ہفتہ وار اموات کی تعداد میں 10 فیصد کی کمی درج کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر، ڈبلیو ایچ او نے وبائی مرض سے منسلک 629 ملین کیسز اور 6.5 ملین اموات کی اطلاع دی ہے۔ WHO reports 90% drop in world COVID-19 deaths since February



COVID-19 پر ڈبلیو ایچ او کی تکنیکی سربراہ ماریا وان کیرخوو نے نگرانی اور جانچ میں کمی کے ساتھ کیسز کی تعداد میں کمی کے طور پر وائرس کی اصل گردش کو نمایاں طور پر کمزور کرنے کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس پھیلنا اب بھی ایک وبائی مرض ہے، اور یہ اب بھی پوری دنیا میں کافی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اب سب سے زیادہ توجہ ہسپتالوں میں داخل ہونے مریضوں اور اموات پر ہے۔ Decrease in deaths Due to Corona

مزید پڑھیں:

جاپان میں ہفتے کے دوران سب سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جن کی تعداد 401,000 سے تجاوز ہے، جو پچھلے ہفتے سے 42 فیصد زیادہ ہے۔ اس کے بعد کوریا، امریکہ، جرمنی اور چین میں کورونا کے معاملات سامنے آئے ہیں، جنہوں نے ہفتے میں 219,000 سے زیادہ نئے کیسز گنائے – جو پچھلے ہفتے کے مقابلے میں 15 فیصد کم ہے۔ WHO reports 90% drop in world COVID-19 deaths since February

چین میں اب بھی ہفتے کے دوران COVID-19 سے 539 اموات ہوئیں، جو پچھلے ہفتے کے مقابلے میں 10 فیصد زیادہ ہے۔ جبکہ اس کی تعداد نسبتاً کم رہتی ہے۔ چین نے قرنطینہ، لاک ڈاؤن اور روزانہ کی جانچ کی سخت صفر کووڈ پالیسی اپنائی ہے۔ Decrease in deaths Due to Corona