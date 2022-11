لکھنؤ: اترپردیش حکومت اب سرکاری اسکولوں کے طلباء کی ذہنی صحت اور دماغی سطح کا جائزہ لے گی۔ حکام کے مطابق اس تشخیص سے حکومت کو پرائمری اور سیکنڈری طلباء کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی تاکہ وہ مستقبل میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ اس کے لیے سائیکالوجی بیورو پریاگ راج نے ایک سوالنامہ تیار کیا ہے۔ اسے اسکولوں کو بھیجا جائے گا، جہاں اساتذہ طلباء کے جوابات لیں گے اور انہیں واپس پریاگ راج بھیجیں گے۔ اس کے بعد ماہر نفسیات ان کے جوابات کا جائزہ لیں گے اور اس کی بنیاد پر رپورٹ تیار کریں گے۔ UP Psychology Bureau will evaluate the students

اس حوالے سے ڈائرکٹر اوشا چندرا سائیکالوجی بیورو، اتر پردیش نے کہا، "ہمارا واحد مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں میں طلباء تعلیمی لحاظ سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ ہمارے ماہرین نے زیر تعلیم طلباء کی ذہنی صحت اور ذہانت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک سوالنامہ تیار کیا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ طلباء کو اسکول کی سطح پر کوئی مسئلہ درپیش ہے یا والدین کے ساتھ درپیش مسائل سے وہ پیچھڑ رہا ہے۔

سائیکالوجی بیورو کے دفتر سے سوالات کا مسودہ تمام 75 اضلاع کے بیسک ایجوکیشن آفیسرز کو بھیج دیا گیا ہے۔ اساتذہ کو یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ طلباء کے جوابات کی بنیاد پر بچوں کی ذہنی صحت کا جائزہ لیں۔ ابتدائی طور پر یہ مشق ہر ضلع کے 150 اسکولوں میں کی جائے گی۔ آہستہ آہستہ اسے تمام سرکاری سکولوں میں شامل کیا جائے گا۔

سائیکالوجی بیورو کے ماہرین طلباء کے جوابات کا جائزہ لیں گے اور ایک رپورٹ تیار کریں گے جس میں مسائل (اگر کوئی ہیں) کو حل کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات تجویز کیے جائیں گے۔ اس کے بعد طلباء کی سیکھنے کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے مشق کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی لحاظ سے کمزور بچوں کو دوسرے طلباء کے برابر بنانے کے لیے خصوصی منصوبہ تیار کیا جائے گا۔بیسک ایجوکیشن افسران کو بھیجے گئے خط کے مطابق ذہنی صحت کی تشخیص کا ڈیٹا خفیہ رہے گا۔

