لکھنؤ: چین اور بعض دیگر ممالک میں کووِڈ کے بڑھتے کیسز کی رپورٹ کے بعد بوسٹر ڈوز کے لیے ہسپتالوں میں لوگوں کی بھیڑ میں مزید اضافہ ہونے لگا ہے۔ اس درمیان ہسپتالوں میں ویکسین ختم ہونے کی بھی خبر ہے۔ ہسپتال حکام کے مطابق ویکسین کی نئی سپلائی آنے میں کم از کم ایک ہفتہ کا وقت لگے گا۔

ریاستی دارالحکومت کے 14 اسپتالوں میں کووڈ ویکسینیشن کی جارہی ہے۔ جس میں ایس پی ایم سول اسپتال، این کے روڈ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر، لوک بندھو اسپتال اور بلرام پور اسپتال شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پیر کو نجی اسپتالوں میں 96 افراد کو ٹیکے لگائے گئے، جب کہ سرکاری اسپتالوں میں آنے والوں کو ایک ہفتے بعد آنے کا کہا گیا ہے ۔

ڈسٹرکٹ امیونائزیشن آفیسر ڈاکٹر ایم کے۔ سنگھ نے سرکاری مراکز پر ویکسین کی عدم دستیابی کی تصدیق کی اور کہا کہ حکومت کو تازہ سپلائی کے لیے درخواست بھیج دی گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ریاستی دارالحکومت میں 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے تقریباً 31 لاکھ لوگوں نے ابھی تک بوسٹر خوراک نہیں لی ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق ملک میں وبائی مرض کے کم ہونے کے بعد ویکسین کی مانگ میں تیزی سے کمی آئی ہے، اس لیے ہسپتالوں نے نئے آرڈر نہیں دیے ہیں۔

واضح رہے کہ اومیکرون کے نئے سب ویرینٹ BF.7 کی وجہ سے چین میں کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے پیش نظر بھارتی حکومت بھی الرٹ موڈ پر ہے۔ تاہم ویرینٹ BF.7 بھارت میں بھی دستک دی ہے۔ محکمہ صحت اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ قسم پہلے ہی بھارت میں لوگوں کے رابطے میں آچکی ہے جس کی وجہ سے بھارتیوں کی قوت مدافعت میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ ایسے میں بھاریوں کو اس نئے ویرینٹ سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔