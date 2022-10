لہاسہ: تبت کے جنوبی صوبے میں چوہوں سے پھیلنے والے نیومونک پلیگ سے دو تبتی ہلاک ہوگئے ہیں۔ چینی حکام نے کاؤنٹی کے رہائشیوں کو گھروں میں رہنے کا حکم جاری کیا ہے۔ Two die of 'rodent plague' in Tibet; China warns residents to stay at home

مقامی میڈیا نے یہ اطلاع دی کہ سونا کاؤنٹی کے لہوکا شہر کے رہنے والے دو لوگوں کی ستمبر میں نیومونک پلیگ سے موت ہوگئی۔ اس علاقے میں رہنے والے ایک ذرائع نے یہ اطلاع آر ایف اے کو دی اور نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی۔

ذرائع نے بتایا کہ پلیگ کے طاعون میں مبتلا ایک شخص کی دو لوگ مدد کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کی انفکشن ہونے سے ٹسونا کاؤنٹی میں واقع ایک ہسپتال میں موت ہوگئی،" ذرائع نے بتایا کہ ٹسونا میں سخت لاک ڈاؤن نافذ ہے اور کاؤنٹی کے رہائشیوں سے اپیل کی جارہی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔

حکام نے لوگوں سے اس معاملے پر کھل کر بات نہ کرنے ہدایت دی ہیں، وہیں تبت کے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول (TAR) اور دیگر سرکاری چینی رپورٹس میں اب تک ایک کی موت کی تصدیق کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 25 ستمبر کو سانس لینے میں دشواری کی وجہ سے یہ ہلاکت ہوئی تھی۔

ٹیسونا کاؤنٹی کے پبلک آفس کے کارکنوں نے بھی ایک موت کی تصدیق کی ہے۔ سرکاری گلوبل ٹائمس میں 3 اپریل کو جاری ایک رپورٹ کے مطابق، اپریل میں چین کے انر منگولیا میں چین حکام کی جانب سے پلیگ کی وارننگ جاری کی گئی تھی اور لوگوں کو چوہوں اور دیگر جنگلی جانوروں سے دور رہنے کی تنبیہ کی گئی۔

