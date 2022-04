کیا آپ اس موسم گرما صحتمند رہنا چاہتے ہیں اور شدید گرمی سے بچنا بھی چاہتے ہیں؟موسم گرما کی گرمی نہ صرف جسمانی طور پر تھکا دینے والی اور تکلیف دہ ہوتی ہے بلکہ یہ ہمیں جلد کی جلن، خارش، بخار، پانی کی کمی اور فوڈ پوائزننگ جیسی بیماریوں کے خطرے میں بھی ملوث کردیتی ہے۔ اگرچہ گرمیوں کے دن خوشگوار ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں۔ اس موسم میں گرمی سے لڑنے اور تندرست رہنے کے لیے اضافی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ How to Stay Healthy in Summer

وافر مقدار میں پانی کا استعمال کریں: گرمیوں میں ہونے والی گرمی سے بہت پسینہ نکلتا ہے جو آپ کے جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بخار اور سردی لگنے جیسے طبی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے روزانہ کم از کم 2 سے 3 لیٹر پانی پائیں۔

ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں: گرمی کے مہینوں میں بوڑھے اور بالغ افراد کو ہیٹ اسٹروک جیسے بڑے مسئلہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بڑی عمر کے افراد کو اس کا زیادہ خطرہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا جسم درجۂ حرارت میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ تیزی سے ایڈجسٹ نہیں کرپاتا ہے۔ تیز بخار، متلی، الٹی، سر درد اور چکر آنا ہیٹ اسٹروک کی عام علامات ہیں۔

ہلکے اور آرام دہ لباس: گرمیوں کی تیز دھوپ سے بچنے کے لیے اور اپنے جسم کے درجۂ حرارت کو کنٹرول رکھنے کے لیے ہلکے لباس کا انتخاب کرنا بہتر ہوتا ہے۔ بھاری اور موٹے کپڑوں کے بجائے سوتی کپڑوں کا انتخاب کریں۔

باہر نکلنے سے پرہیز کریں: گھر کے باہر کا کام صبح کے وقت کریں جب تیز دھوپ نہ ہو اور موسم ٹھنڈا ہو۔ جیسے صبح سویرے 11 بجے سے پہلے یا شام 5 بجے کے بعد۔

صحت مند اور ہلکا کھائیں: تھوڑی تھوڑی دیر میں کم مقدار میں کھانا کھائیں۔ زیادہ کاربوہائیڈریٹ اور چکنائی والے کھانے سے جسم میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں پر توجہ دیں جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہو، جیسے نارنگی، تربوز اور ٹماٹر وغیرہ۔

اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں: کام پر اور کھیل کے دوران اپنی آنکھوں کو تیز دھوپ سے بچانے کے لیے حفاظتی چشمے پہنیں۔ باہر جاتے وقت دھوپ کے چشمے پہنیں جو کم از کم 99 فیصد UV شعاعوں کو روکتے ہیں۔

الکوحل اور کیفین سے پرہیز کریں: الکوحل، فیزی ڈرنکس اور کافی آپ کے جسم میں پانی کی کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو ان مقبول مشروبات کے استعمال کو محدود کرنے کی کوشش کریں خاص طور پر گرمی کے موسم میں۔ صاف پانی اس کا ایک اچھا متبادل ہوسکتا ہے۔

ہماری ماہر غذائیت ڈاکٹر دیویا گپتا بھی گرمیوں کے موسم میں صحت مند رہنے کے لیے کچھ غذا کھانے کی تجاویز دیتی ہیں۔ ڈاکٹر آم، ککڑی، تربوز اور دہی کھانے پر زور دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سنترے، ککڑی اور پودینے کا ڈیٹوکس پانی پینے کا مشورہ بھی دیتی ہے۔ اس کے لیے 1 سنترہ اور اس کے چھلکے کو کاٹ لیں اور اس میں لیموں کا استعمال کریں اور کھیرا کو بغیر چھلکے یا چھلکوں کے ساتھ کاٹ کر ملا لیں۔ آپ پودینے کے پتے بھی ڈال سکتے ہیں اور جڑی بوٹیاں یا مصالحہ جیسے دار چینی، سونف کے بیج وغیرہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ ان تمام اجزاء کو پانی کے جگ میں ڈالیں اور اسے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پی لیں۔ یہ آپ کے میٹھے کھانے کی خواہش کو ختم کرنے میں مدد کرے گا کیونکہ پودینہ اور سنترہ پانی میں مٹھاس لاتے ہیں، جو آپ کو میٹھا کھانے کا احساس دے گا۔ اس کے علاوہ، یہ میٹابولزم کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے۔

