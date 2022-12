حیدرآباد: عالمی سطح پر ذیابیطس کے مریضوں میں مزید اضافہ دیکھا جارہا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں میں اگر بلڈ سوگر لیول کنٹرول رہے تو مریض ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار سکتا ہے لیکن جو چیز ذیابیطس کو خطرناک بناتی ہے وہ ہے ہائی بلڈ شوگر لیول۔ تاہم ذیابیطس کے مریض اپنے خوراک میں کچھ غذاؤں کو شامل کر کے ہائی بلڈ شوگر کیول کو کنٹرول کرسکتے ہیں۔ خوراک اور طرز زندگی میں معمولی تبدیلیاں کرکے بھی بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ This diet is useful for diabetic patients

ذیابیطس کے مریضوں کے لیے موسمی غذائیں کافی مفید ہوتی ہیں۔ موسم سرما میں ایسی کئی غذائیں بازار میں دستیاب ہوتی ہیں جو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند سمجھی جاتی ہیں۔ حالانکہ ذیابیطس کے مریضوں کے خوراک کا انتخاب بہت آسان نہیں ہوتا ہے، تاہم کئی ایسی غذائیں ہیں جس کو اپنے خوراک میں شامل کیا جاسکتا ہے جو ذیل ہیں۔

موسم سرما کی یہ غذائیں ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند

میتھی

ذیابیطس کے مریضوں کو میتھی کے دانے کو چباکر کھانا چاہیے، یا میتھی کے پتوں سے مزیدار پکوان بناکر اپنے خوراک میں شامل کرنا چاہیے۔ میتھی سردیوں میں صحت کے لیے مفید ہوتا ہے جسے آپ اپنے روزمرہ کی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ اپنی تمام شکلوں میں صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ میتھی کو ہائی بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔

گاجر

گاجر کئی غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے، گاجر سردیوں کی ایک سبزی ہے جس میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کم ہوتی ہے اور اس کا گلیسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے، جو خون میں شوگر کے اخراج میں مدد کرتا ہے۔

سنترا

سنترا سمیت تمام کھٹے پھلوں کو سپر فوڈز کہا جاتا ہے۔ درحقیقت امریکن ذیابیطس ایسوسی ایشن نے لیمو سمیت تمام کھٹے پھلوں کو 'ذیابیطس سپر فوڈز' مانتا ہے۔ سنترا کو سلاد اور کم گلیسیمک انڈیکس والے تازہ پکوانوں یا جوس کے طور پر استعمال کیا جسکتا ہے۔

امرود

ڈائری فائبر سے بھرپور امرود خون میں شوگر کے اضافے کو روکتا ہے۔ امرود میں گلیسیمک انڈیکس بھی کم ہوتا ہے۔

پالک

پالک فائبر سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ ہضم ہونے میں بھی زیادہ وقت لیتا ہے۔ پالک ایک غیر اسٹارچ والی سبزی ہے اور اس کا گلیسیمک انڈیکس کافی کم ہوتا ہے۔

چقندر

کئی مطالعات میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ چقندر ٹائپ ٹو ذیابیطس کے شکار افراد کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ چقندر کا میٹھا ذائقہ لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تاہم، چقندر معدنیات جیسے فائبر، پوٹیشیم، آئرن اور مینگنیج سے بھرپور ہوتا ہے۔

دال چینی

دال چینی میں بڑی مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹس ہائی جاتی ہے جو جسم میں آکسیڈیٹیو تناؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے جس سے ذیابیطس کا خطرہ بڑھتا ہے۔

