حیدرآباد: ایک صحت مند جنسی ڈرائیو کا تعلق آپ کی صحت ہے۔ اس لیے آپ جس غذا کا استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی جنسی زندگی کو تندرست اور صحت مند بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تغذیہ سے بھرپور غذا آپ کی ازدواجی زندگی کو کئی طریقوں سے فائدہ پہنچاتی ہے۔ جیسے شہوت میں اضافہ، خون کے بہاؤ اور دل کی صحت کو بہتر بنانا، آپ کی قوت برداشت میں اضافہ کرنا ہے شامل ہے۔

سبزیوں اور پروٹین سے بھرپور غذا کا استعمال کرنا اور خاص طور سے ایسی غذا کا استعمال کرنا جن میں چینی اور چکنائی کم ہو، یہ آپ کی ازدواجی زندگی کو متاثر کرنے والے بیماریوں کو روکنے میں مدد کرتی ہے۔ جیسے میٹابولک سنڈروم اور ہارمونل حالات۔ اس حوالے سے کچھ غذائیں مندرجہ ذیل ہیں جو غذائی اجزاء سے بھری ہوتی ہیں اور آپ کی جنسی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہیں۔

زنک سے بھرپور غذاؤں کا استعمال

آپ سیپوں کی خصوصیات کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ سیپ میں زنک کی کثیر مقدار پائی جاتی ہے۔ جو خون کے بہاؤ میں مزید اضافہ کرتا ہے، زنک خاص طور پر مردوں کی تولیدی صلاحیت میں اضافہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

گوشت

گوشت، یا کوئی دیگر غذا جن میں مخصوص طور پر امینو ایسڈ پائے جاتے ہیں، آپ کی جنسی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ چکن اور خنزیر کے گوشت سمیت کئی پروٹین والی غذاؤں میں ایسے مرکبات پائے جاتے ہیں جو خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں، جیسے کارنیٹائن اور زنک وغیرہ۔

کاجو بادام

کاجو اور بادام زنک سے بھرپور ہوتے ہیں۔ جو خون کے بہاؤ کے لیے کافی مفید ہوتے ہیں۔ اس لیے اخروٹ، کٹو کے بیج، سورج مکھی کے بیج، مونگ پھلی کو اپنے خوراک میں ضرور شامل کرنا چاہئے۔

سیب

سیب quercetin نامی مرکب سے بھرپور ہوتے ہیں۔ جو صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جسم میں خون کے بہاؤ میں مدد کرتے ہیں۔ ڈاکٹرو کے مطابق یہ پروسٹیٹائٹس کی علامات کو سنبھالنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ یومیہ سیب کا استعمال آپ کی جنسی صحت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

چقندر

چقندر اینٹی آکسیڈنٹس اور وٹامنز سے بھرپور ہوتا ہے جو کسی بھی غذا کو صحت بخش بناتا ہے۔ وہ غذائی نائٹریٹ میں بھی بہتر ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی جنسی زندگی کو بڑھانے میں مدد کرسکتا ہے. ڈائٹ نائٹریٹ خون کی نالیوں کو پھیلاتا ہے، جو خون کے بہاؤ کو بہتر بناتا ہے۔

سرخ شراب

سرخ شراب میں سیب کی طرح quercetin ہوتا ہے جو اینٹی آکسیڈنٹ ہے، جو خون کے بہاؤ میں رفتار فراہم کرتا ہے. 2009 میں 798 خواتین پر کئے گئے ایک تحقیق میں پتا چلا کہ ریڈ وائن کا باقاعدگی سے استعمال جنسی خواہش اور جنسی صحت کو فروغ دیتا ہے۔

جڑی بوٹیوں کا استعمال

اگلی بار آپ جب بھی رومانٹک ڈنر کا فیصلہ کریں تو اپنی ڈش میں تھوڑا سا تلسی یا لہسن ضرور شامل کریں۔ تلسی کی خوشبو قوت شہوت کو مزید بڑھاتی ہے۔ لہسن میں ایلیسن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو خون کی روانی کو بڑھاتا ہے۔