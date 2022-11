حیدرآباد: پیٹ کی چربی اکثر وزن میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ جس کی وجہ ناقص خوراک، روز مرہ کی زندگی میں ورزش کی کمی وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ پیٹ کی چربی کو کم کرنے والی غذائیں بڑی مقدار میں موجود ہیں لیکن عام طور پر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ These foods help in reducing belly fat

وزن اور پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لیے لوگوں کو چاہئے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے فوڈ کو خوراک میں شامل کریں جو صحت کے لیے مفید ہوں۔ اس کے لیے صحیح غذاؤں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ کچھ غذائیں پیٹ کی چربی کو جلاتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی خوراک میں وہ چیزیں بھی شامل کریں جو پیٹ میں چربی کو جمع ہونے سے روکتی ہیں۔

اوٹس

پھلیاں

سالمن

اس چربی والی مچھلی میں پروٹین، صحت مند چکنائی اور دیگر ضروری غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ جو آپ کو زیادہ دیر تک مطمئن رکھتا ہے اور زیادہ کھانے سے روکتا ہے، اس طرح سے آپ کو وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ سالمن مچھلی اومیگا تھری فیٹی ایسڈز سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ سوزش کو کم کرتی ہے، جو موٹاپے اور میٹابولک بیماری میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔

جو

سیب

مزید پڑھیں:

دہی

بروکولی

