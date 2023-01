حیدرآباد: سردیوں کا موسم کھانے پینے کے لحاظ سے بہترین مانا جاتا ہے۔ اس موسم میں آپ کئی طرح کے پھلوں اور سبزیوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ ان کی مدد سے کئی طرح طرح کے پکوان بھی بنائے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان پھلوں اور سبزیوں سے مربہ بھی بنا سکتے ہیں جو کہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس مضمون کے ذریعے جانتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں کن چیزوں سے بنا ہوا مربہ لذیذ اور صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ These five fruit murabba is useful for health in winter

آولہ کا مربہ

آولہ میں کئی قسم کے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ آولہ کو غذائی اجزاء کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ اس میں وٹامن سی، کیلشیم، آئرن، پوٹاشیم اور اینٹی آکسیڈنٹ کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ آپ سردیوں کے موسم میں آولے کا مربہ کھا سکتے ہیں۔ یہ ذائقے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ قوت مدافعت کو بڑھانے میں مددگار ہوتا ہے، جس سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔

گاجر کا مربہ

گاجر کو سردیوں کا موسم کا سپر فوڈ کہا جاتا ہے جسے صحت کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اس میں وٹامن سی کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے جو قوت مدافعت کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے آپ کئی طرح کے انفیکشن سے بچ سکتے ہیں۔ یہ صحت کے ساتھ ساتھ جلد کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ آپ اپنی سردیوں کی خوراک میں گاجر کا مربہ شامل کر سکتے ہیں۔ These five fruit murabba is useful for health in winter

بیل کا مربہ

بیل صحت کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ اس میں کیلشیم، پروٹین، فائبر، آئرن اور بہت سے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، جو جسم کو کئی بیماریوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس موسم میں صحت مند رہنے کے لیے آپ بیل کا مربا باقاعدگی سے کھا سکتے ہیں۔

ادرک کا مربہ

سردیوں میں ادرک کا استعمال بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اس میں وٹامن بی، وٹامن سی، پوٹاشیم اور بہت سے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ یہ قوت مدافعت کو مضبوط بنانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اس موسم میں آپ نزلہ و زکام اور دیگر بیماریوں سے بچنے کے لیے ادرک کا مربہ کھا سکتے ہیں۔ These five fruit murabba is useful for health in winter

سیب کا مربہ

سردیوں کے موسم میں فٹ رہنے کے لیے آپ سیب کا مربہ اپنے خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم، فائبر، زنک اور دیگر غذائی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ جس سے صحت کو کئی طرح سے فائدہ ہوتا ہے۔ These five fruit murabba is useful for health in winter

