حیدآباد: اگر آپ بھاگ دوڑ اور مصروف ترین طرز زندگی کے درمیان خود کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے خوراک کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اچھی خوراک انسان کو صحت مند رکھتی ہے۔ سرخ رنگ کے کھانے اس میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سرخ غذاؤں کے فوائد آپ کو کئی بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ حال ہی میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ اگر آپ کی خوراک میں سرخ رنگ کی غذا شامل ہیں تو آپ کئی بیماریوں سے محفوظ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایسے بہت سے غذائی اجزاء سرخ رنگ کے پھلوں اور سبزیوں میں موجود ہوتے ہیں جس سے کئی طرح سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آج ہم اس پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں کہ کون کون سی سرخ رنگ کی غذائیں ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔

سرخ رنگ کی یہ غذائیں صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔

چقندر

چقندر میں موجود فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹ عناصر جسم میں آئرن کی کمی کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ چقندر کو سلاد کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یا اس کا رس نکال کر پیا جا سکتا ہے۔

تربوز

کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے تربوز کو سب سے بہترین قدرتی پھل مانا جاتا ہے۔ اس میں موجود لائکوپین کولیسٹرول کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے روزانہ استعمال سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور ساتھ ہی فالج کے خطرے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔

سیب

کہاوت ہے کہ روزانہ ایک سیب کھانے سے انسان کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کا مطلب ہے کہ سیب ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس میں موجود فائبر، فلیوونائڈز اور اینٹی آکسیڈنٹس جیسے غذائی اجزاء انتہائی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اسے روزانہ کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور دل کے امراض کو بھی دور رکھا جا سکتا ہے۔

ٹماٹر

ٹماٹر میں لائکوپین، پوٹاشیم، وٹامن سی جیسے غذائی اجزاء کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ سرخ ٹماٹر روزانہ استعمال کرنے سے کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے کھانے سے وزن کم کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ٹماٹر کا استعمال جلد سے متعلق مسائل کو دور کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔

انار

انار میں اینٹی انفلیمنٹری اور اینٹی آکسیڈنٹ عناصر وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ خون کی کمی ہو تو انار کا استعمال فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔

اسٹرابیری

اسٹرابیری میں موجود فائبر، پوٹاشیم، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کی وجہ سے اسے دل کے لیے بہت صحت بخش سمجھا جاتا ہے۔ یہ پھل قوت مدافعت بڑھانے میں بھی بہت مددگار ہے۔

چیری

چیری میں وٹامن سی کے ساتھ ساتھ اینٹی آکسیڈنٹ عناصر بھی بڑے مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ نیند کی کمی کے مسئلے میں چیری کا استعمال اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے دل کی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔