حیدآباد: چائے کے شوقین لوگ دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے دن کی شروعات چائے سے کرتی ہے۔ عام طور پر لوگ چائے کو صرف دودھ، چینی اور چائے پتیوں والی چائے جو چائے سمجھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کئی جگہوں پر ایسے چائے ملتے ہیں جس کا ذائقہ روایتی چائے سے بہت مختلف ہوتا ہے۔

ملک کے کئی حصوں میں منفرد ذائقے والی چائے ملتی ہے۔

ہمارے ملک میں چائے کے شوقین لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ چائے کا مطلب صرف روایتی ذائقے والی چائے سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے کئی ریاستوں میں نمکین چائے، کیسر اور خشک میوہ جات سے بنی چائے، خشک کھڑے مصالحوں والی چائے اور یہاں تک کہ جلجیرا کے ذائقے والی انوکھے چائے بھی ملتے ہیں۔ آج اس مضمون کے ذریعے ہم کچھ منفرد ذائقے والی چائے کے بارے میں بتانے جارہے ہیں۔

چائے ہمارے ملک میں ہر گھر، ہوٹل، نکڑ اور چوراہے پر چلتے پھرتے مل جاتے ہیں۔ مختلف لوگ مختلف قسم کی چائے پسند کرتے ہیں، جیسے کچھ لوگ الائچی کی چائے، کچھ تلسی کی چائے، کچھ لونگ، کچھ ادرک، کچھ زیادہ دودھ، کچھ کم دودھ، اور بہت سے لوگ سادہ چائے پیتے ہیں۔ عام طور پر چائے کا ذائقہ یا اس میں استعمال ہونے والے مصالحے کافی حد تک مذکورہ جگہ کے ماحول یا موسمی حالات پر منحصر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ادرک، لونگ یا دیگر مسالحوں والی چائے زیادہ تر سرد موسم میں یا پہاڑی علاقوں میں پسند کئے جاتے ہیں، جب کہ جن علاقوں میں نمی زیادہ ہوتی ہے وہاں لوگ دودھ یا لیموں کے بغیر چائے پینا پسند کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں چائے کے ذائقے صرف دودھ یا کالی چائے تک محدود نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کی کئی ریاستوں میں روایتی چائے کے علاوہ کئی دیگر ذائقوں والی چائے بھی دستیاب کئے جاتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ منفرد ذائقے والی چائے کون سی ہوتی ہے اور کیسے بنائے جاتے ہیں۔

کشمیری قہوا

کشمیری قہوہ مختلف ذائقوں والی چائے میں بہت مشہور ہے۔ قہوہ نہ صرف اپنے ذائقے کے لیے مشہور ہے بلکہ یہ خوشبو اور صحت کے لیے کافی فائدہ من ہوتے ہیں۔ دراصل یہ زعفران، الائچی، دال چینی اور مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اور خشک میوہ جات بالخصوص بادام کے ساتھ بنایا اور پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات اور بہت سی دوسری دواؤں کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔

نون چائی

کشمیری قہوہ ہی نہیں بلکہ کشمیر کی نون چائے بھی لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں۔ نون کا مطلب نمک ہوتا ہے، چونکہ اس چائے کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے اس لیے اسے نون چائے کہا جاتا ہے۔ درحقیقت نون چائے کو بنانے کے لیے، پہلے پانی میں چائے کی پتی، الائچی اور ادرک ڈال کر اُبالا جاتا ہے، بعد میں اس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ملایا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کا ذائقہ نمکین ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں اس میں گرم دودھ اور چینی ملا کر پیش کیا جاتا ہے اور چائے کے اوپر پستہ ڈال دیا جاتا ہے۔

بٹر چائے

بٹر چائے نہ صرف نیپال اور بھوٹان کے لوگ پسند کرتے ہیں بلکہ بھارت کے کچھ دور دراز ہمالیائی علاقوں میں بھی اس چائے کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ یہ چائے کو تبتی زبان میں پوچا کہا جاتا ہے، ہماچل اور اتراکھنڈ کے دور دراز علاقوں میں خاص طور پر قبائل میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ان علاقوں میں جہاں یاک ہوتے ہیں، اس چائے کو یاک کے دودھ، چائے کی پتی بٹر اور نمک سے بنائے جاتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں، یہ عام طور پر کچھ علاقوں کھی یا بٹر کا استعمال کرکے بنایا جاتا ہے۔ یہ چائے ذائقے میں نمکین ہوتے ہیں۔

لیموں کی چائے

یہ بنگال میں بہت مشہور ہے۔ بنگال کی لیمو چائے بغیر دودھ کے مسالہ لیمن چائے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس چائے کی خاصیت اس میں استعمال ہونے والا مصالحہ ہے۔ لیموں کے علاوہ جو مصالحے عام طور پر اس میں استعمال ہوتے ہیں ان میں جلجیرا پاؤڈر، کالا نمک اور کالی مرچ شامل ہیں۔ یہ ذائقہ میں کھٹا میٹھا اور مسالح دار ہوتا ہے۔

ہاضمولہ چائے

بنارس کے اسی گھاٹ پر ملنے والی ہاضمولہ چائے کو لوگ خوب پسند کرتے ہیں۔ چینی میں خشک ادرک، پودینہ، کالا نمک، کالی مرچ، ہاضمولہ کی گولیاں اور لونگ ڈال کر مصالحہ تیار کیا جاتا ہے۔ اسے ابلے ہوئے پانی میں لیموں کے ساتھ ملا کر چائے کی پتیوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔

پودینے کی چائے

راجستھان میں ملنے والی پودینے کی چائے نہ صرف مقامی لوگ پسند کرتے ہیں بلکہ باہری لوگ بھی خوب پسند کرتے ہیں۔ پودینہ کو اس خطے میں فودینا کہا جاتا ہے، اس لیے اس چائے کو فودینے والی چائے کہتے ہیں۔ پودینہ کا تیز ذائقہ اس چائے کو ایک الگ ذائقہ دیتا ہے۔ ساتھ ہی اسے زیادہ تر کلہڑ میں پیش کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی خوشبو اور بھی بڑھ جاتی ہے۔

ایرانی چائے

بھارت کے بڑے شہروں میں شمار ممبئی اور حیدرآباد میں ایرانی چائے کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اسے دم والی چائی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح حیدرآباد کی مشہور بریانی کو آٹے سے بند کرکے پکایا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح یہ چائے کو بھی دم دے کر پکایا جاتا ہے۔ ایرانی چائے بنانے کے لیے پانی اور چائے کی پتی کو ایک ساتھ ابال کر برتن اور اس کے ڈھکن کو آٹے سے بند کر کے تقریباً آدھے گھنٹے تک ہلکی آنچ پر پکایا جاتا ہے۔ دوسری طرف دودھ کو دوسری گیس پر ابالنے کے بعد اس میں الائچی ڈال کر اتنا پکایا جاتا ہے کہ دودھ آدھا رہ جائے۔ اس کے بعد اس میں گاڑھا دودھ ڈال کر اسے دوبارہ پکایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگ گاڑھا دودھ کی بجائے کھویا یا ماوا بھی ڈالتے ہیں۔ اس میں جب دودھ ہلکا سا دانے دار ہونے لگے تو گیس بند کردی جاتی ہے۔ اب ابلی ہوئی چائے کا ڈھکن کھول کر اس میں چینی ڈال کر مزید پکایا جاتا ہے۔ اسے پیش کرنے کے لیے پہلے شیشے میں ابلی ہوئی چائے ڈالی جاتی ہے اور پھر اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے۔

سلیمانی چائے

کیرالہ میں پائی جانے والی سلیمانی چائے نہ صرف اپنے ذائقے کے لیے مشہور ہے بلکہ اس کی خوشبو اور صحت سے متعلق فوائد کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اس چائے میں لونگ، دال چینی اور پودینہ میں ڈالا جاتا ہے جو چائے کو مزید ذائقہ دار بناتے ہیں۔ اس چائے کو نہ صرف جسم کی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے بلکہ یہ نظام ہاضمہ کو درست رکھنے کے ساتھ ساتھ جسم کو بہت سے دوسرے فوائد بھی فراہم کرتا ہے۔ اسے بنانے کے لیے پہلے ایک پین میں لونگ، دال چینی، پودینے کے پتے اور الائچی کو پانی میں ڈال کر اتنا پکاتے ہیں کہ پانی آدھا ہوجائے۔ پھر اس میں چائے کی پتی ڈال کر گیس بند کر دی جاتی ہے۔ تقریباً 3-5 منٹ کے بعد اسے چھان کر اس میں لیموں کا رس اور شہد ملا کر پیش کیا جاتا ہے۔

میٹر چائے

تمل ناڈو کو فلٹر کافی کے لیے جانا جاتا ہے لیکن یہاں کے لوگ میٹر چائے کو خوب پسند کرتے ہیں۔ میٹر چائے اسی طرح بنائی جاتی ہے جس طرح وہاں کافی بنائی جاتی ہے لیکن اس میں کئی قسم کے مصالح بھی ڈالے جاتے ہیں۔ اس چائے کو بنانے کے لیے پہلے پانی میں مسالح اور چائے کی پتیوں کو پکا کر ایک گھول تیار کیا جاتا ہے جیسا کہ فلٹر شدہ کافی میں کیا جاتا ہے۔ اسے پیش کرنے سے پہلے گلاس میں چائے کا گھول ڈالا جاتا ہے، پھر اس میں گرم دودھ ڈال کر پیش کیا جاتا ہے۔