نیویارک: امریکہ کے ایک نئے سروے کے مطابق زیادہ تر خواتین بریسٹ کینسر کے غیر معمولی علامات سے بے خبر ہوتی ہیں۔ یہ سروے 18 سال سے زائد عمر کے 1100 امریکی خواتین پر آن لائن کیا گیا تھا، جس میں انکشاف ہوا کہ 5 میں سے 4 خواتین بریسٹ میں ہوئے گانٹھ کو بریسٹ کینسر کی علامت کے طور پر نشاندہی کرتی ہیں۔

جبکہ (44 فیصد) سے کم خواتین بریسٹ کا سرخ ہونا یا جلد کا گاڑھا ہونا، بریسٹ کینسر کی علامات کے طور پر دیکھتی ہیں، جبکہ سوزش بریسٹ کینسر کی ایک انتہائی جارحانہ شکل ہے۔ Survey: Most women unaware of the signs of an aggressive form of breast cancer

اوہییو اسٹیٹ یونیورسٹی کے محقق کو این پارک نے کہا کہ خواتین کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ بریسٹ میں بنیادی تبدیلیاں عام نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن تقریباً 50 فیصد سوزش والے چھاتی کے کینسر کی تشخیص اسٹیج 4 کی بیماری کے طور پر کی جاتی ہے۔ یہ بیماری چھاتی کے کسی بھی حصے اور کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ اس کی علامات میں نارنجی کے چھلکے جیسی بناوٹ، بریسٹ میں بھاری پن کا احساس، جلد کا سخت ہونا، چھاتی میں جلن اور انفیکشن شامل ہیں۔

پارک نے کہا کہ اگرچہ سوزش والی چھاتی کا کینسر امریکہ میں چھاتی کے تمام کینسروں میں سے صرف 1 فیصد سے 5 فیصد کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن اس کی تشخیص کرنا مشکل ہے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ معالجین کو ان تمام علامات کے بارے میں اعلیٰ سطح کا علم حاصل ہو ۔ Survey: Most women unaware of the signs of an aggressive form of breast cancer

آئی اے این ایس