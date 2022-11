حیدرآباد: تناؤ اور تنہائی گھبراہٹ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ دماغی خوف اور یا دل کی بات شیئر نہ کر پانا دماغی مرض بن جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں اس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ 24 سال کی عمر تک، خواتین میں پینک اٹیک کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ Suppression of thoughts in mind is main cause of panic attacks

پینک اٹیک کیوں ہوتے ہیں

پینک اٹیک جسمانی، نفسیاتی اور سماجی عوامل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جسمانی وجوہات جیسے کہ تھائیرائیڈ یا دیگر غدود میں کیمیکلز کی کمی، جسم میں خون یا ہیموگلوبن کی کمی، دماغ میں سیروٹونن نامی ہارمون کی کمی، ذہنی تناؤ، بے چینی کی کیفیت اس کی بڑی وجہ ہے۔ ساتھ ہی کچھ منشیات جیسے الکحل، چرس وغیرہ بھی پینک اٹیک جیسی صورتحال پیدا کرتی ہے۔ یہ عوامل دماغ پر دباؤ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے پینک اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

پینک اٹیک نوجوانوں کو زیادہ کیوں ہوتا ہے

پینک اٹیک کی اوسط عمر 24 سال ہے۔ یہ نوجوانوں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوجوان عجیب و غریب صورتحال اور تناؤ کا صحیح طریقے سے سامنا نہ کر پا رہے ہوں۔ لت اور خراب طرز زندگی بھی پینک اٹیک کے خطرے کو بڑھاتا ہے۔

کسی خیال کو طویل عرصے تک دبا کر رکھنے سے بھی پینک اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے

کسی خیال کو زیادہ دیر تک دبا کر رکھنے سے بھی پینک اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سوشل سرکل بڑھائیں، فیملی اور دوستوں سے جڑے رہیں۔ اپنی بات ذہن میں نہ رکھیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ تنہائی سے بچنے کے لیے ڈائری بھی لکھی جا سکتی ہے، کسی بھی شوق یا مشغلے کو وقت دینے کی کوشش کریں۔ جسمانی فٹنس کا بھی خیال رکھیں۔

یہ تمام علامات پینک اٹیک میں بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اچانک گھبراہٹ اور ہمت ہارنا بھی نظر آتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں۔

کیا پینک اٹیک مہلک ہوسکتا ہے

پینک اٹیک جان لیوا نہیں ہوسکتا ہے۔ تاہم اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمت رکھیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

کیا پینک اٹیک کے دورے بھی پڑتے ہیں

عام زبان میں لوگ پینک اٹیک کو گھبراہٹ کا دورہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ مرگی کے دورے نہیں ہوتے بلکہ ٹینشن کے دورے ہوتے ہیں۔