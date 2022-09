واشنگٹن [امریکہ]: سائنسدانوں نے 100 حاملہ خواتین کے 4D الٹراساؤنڈ اسکین کیے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ان کے پیدا ہونے والے بچوں نے اپنی ماؤں کے کھانے کے ذائقوں پر کیا ردعمل ظاہر کیا۔ تحقیقی ٹیم نے کیلے اور گاجر کے ذائقوں پر جنین کے چہرے کے رد عمل کو دیکھنے کے لیے کچھ ماؤں کو اسکین کیا۔ Study reveals that babies react to taste and smell in the womb

جس میں محققین نے دیکھا کہ ماؤں کے گاجر کھانے کے بعد جنینوں نے "ہنسی والے چہرے" کا ردعمل ظاہر کیے جبکہ کیل کے کھانے کے بعد جنینوں نے "رونے والے چہرے" کے ردعمل ظاہر کیے۔

محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ حاملہ خواتین جو کچھ کھاتی ہیں وہ پیدائش کے بعد بچوں کے ذائقہ کی ترجیحات پر اثر انداز ہو سکتی ہیں اور ممکنہ طور پر صحت مند کھانے کی عادات کو قائم کرنے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ یہ مطالعہ جرنل سائیکولوجیکل سائنس میں شائع ہوا ہے۔

ایک تحقیق کے مطابق جنین انسانی ذائقہ اور بو کے امتزاج سے ذائقہ کا تجربہ کرتا ہے۔ جنین میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سانس کے ذریعے بو کو محسوس کرتا ہے اور رحم میں امینیٹک سیال کو نگلنا۔

لیڈ ریسرچر بیزا استن، جنین اور نوزائیدہ ریسرچ لیب، ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی، ڈرہم یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویٹ محقق، نے کہا: "متعدد مطالعات نے تجویز کیا ہے کہ بچے رحم میں ذائقہ اور سونگھ سکتے ہیں، لیکن وہ پیدائش کے بعد کی بنیاد پر ہیں۔ نتائج جب کہ ہمارا مطالعہ پیدائش سے پہلے ان ردعمل کو دیکھنے والا پہلا ہے۔ Study reveals that babies react to taste and smell in the womb

ڈرہم یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات کے شعبہ برائے جنین اور نوزائیدہ ریسرچ لیب میں پوسٹ گریجویٹ محقق بیزا اسٹن نے کہا کہ بہت سے مطالعات کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ کہ بچے رحم میں ذائقہ اور سونگھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا مطالعہ پیدائش سے پہلے حمل میں بچے کے ردعمل کو دیکھنے والا پہلا مطالعہ ہے۔

محقیق کا کہنا ہے کہ اسکین کے دوران گوبی کا پتہ یا گاجر کے ذائقوں پر غیر پیدائشی بچوں کا رد عمل دیکھنا اور ان لمحات کو والدین کے ساتھ بانٹنا واقعی حیرت انگیز تھا۔

اس تحقیقی ٹیم میں آسٹن یونیورسٹی، برمنگھم، برطانیہ اور نیشنل سینٹر فار سائنٹیفک ریسرچ-یونیورسٹی آف برگنڈی، فرانس کے سائنسدان بھی شامل تھے، جنہوں نے 32 تا 36 ہفتوں کے حمل والے 18 سے 40 سال کی ماؤں کو دیکھنے کے لیے اسکین کیا تھا۔

ہر اسکین سے تقریباً 20 منٹ پہلے ماؤں کو ایک کیپسول دیا گیا تھا جس میں تقریباً 400mg گاجر یا 400mg کالے کا پاؤڈر تھا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے اسکین سے ایک گھنٹہ قبل کوئی ذائقہ دار کھانا یا مشروبات کا استعمال نہ کریں۔ ماؤں نے بھی اپنے اسکین کے دن گاجر یا گوبھی کے پتے والی کوئی چیزیں نہیں کھائیں اور نہ کچھ پیا، تاکہ حمل میں بچے کے عوامل کو پتا لگایا جاسکے۔ Study reveals that babies react to taste and smell in the womb

اس تحقیق کے شریک مصنف پروفیسر۔ جنین اور نوزائیدہ ریسرچ لیب کے سربراہ سائیکالوجی ڈیپارٹمنٹ ڈرہم یونیورسٹی کی بیزا اسٹن نے کہا کہ میری لیب میں کی گئی پچھلی تحقیق نے تجویز کیا ہے کہ 4D الٹراساؤنڈ اسکین جنین کے رد عمل کی نگرانی کرنے کا ایک طریقہ ہے جس سے یہ پتا لگایا جاسکتا ہے کہ سگریٹ نوشی اور ذہنی صحت بشمول تناؤ، ڈپریشن میں بچے کیا ردعمل ظاہر کرتے ہیں۔

محققین کا کہنا ہے کہ ان کے نتائج حمل کے دوران ذائقہ اور صحت مند غذا کی اہمیت کے بارے میں ماؤں کو دی جانے والی معلومات میں بھی مدد کر سکتی ہے۔ انہوں نے اب پیدائش کے بعد ان ہی بچوں کے ساتھ ایک فالو اپ مطالعہ شروع کر دیا ہے تاکہ یہ دیکھا جاسکے کہ، کیا ان کے رحم میں ذائقوں کا اثر ان کی مختلف کھانوں کی قبولیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔