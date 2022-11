نیویارک: ماہرین بشریات کی ایک ٹیم نے دریافت کیا ہے کہ تولیدی عمل خواتین کی ہڈیوں کو مستقل طور پر تبدیل کر دیتا ہے۔ پرائمیٹولوجیکل ریسرچ اس بات کا انکشاف کرتا ہے کہ کس طرح پیدائش خواتین کے جسم کو مستقل طور پر تبدیل کر سکتا ہے۔ اس تحقیق کے نتائج جریدے PLOS ONE میں شائع ہوئے ہیں۔ Study reveals how female bones permanently change after giving birth

اس تحقیق کی رہنمائی کرنے والے پاؤلا سیریٹو بتاتی ہیں ہمارے تحقیق کے نتائج سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تولیدی عمل مادہ حیاتیات پر گہرا اثر ڈالتا ہے، جس سے مزید یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کنکال کوئی جامد عضو نہیں ہے، بلکہ ایک متحرک عضو ہے جو زندگی کے واقعات کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے،" اس تحقیق میں خاص طور پر محققین نے پایا کہ کیلشیم، میگنیشیم، اور فاسفورس کی مقدار ان خواتین میں کم ہوتی ہے جنہوں نے تولیدی عمل کا تجربہ کیا ہے۔ یہ تبدیلیاں جنم دینے اور دودھ پلانے سے بھی منسلک ہوتی ہیں۔ تاہم دیگر طبی مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کیلشیم اور فاسفورس ضروری ہے۔

یہ بات بھی طویل عرصے سے قائم ہے کہ حیض کا اثر خواتین کی ہڈیوں پر پڑتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے تولیدی عمل ہڈیوں کی ساخت کو متاثر کرتا ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے، محققین نے بنیادی لیملر ہڈی کا مطالعہ کیا- یہ ہڈی ایک بالغ ڈھانچے میں بنیادی قسم کی ہے جو وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے اور اپنے تبدیلیوں کے ساتھ نشانات بھی چھوڑتی ہے۔ جس سے سائنس دانوں کو عمر کے دوران ہونے والے تبدیلیوں کی نگرانی کرنے میں مدد ملتی ہے۔

محققین نے اپنے تحقیق میں فیمورا، یا ران کی ہڈیوں میں لیمیلر ہڈی کی تبدیلی کا جائزہ لیا۔ یہ ہڈیاں خواتین اور مرد دونوں کی تھیں جو پرائمیٹ ریکو کے سبانا سیکا فیلڈ اسٹیشن پر رہتے تھے اور قدرتی وجوہات سے فوت ہوگئے تھے۔ فیلڈ اسٹیشن کے جانوروں کے ڈاکٹروں نے ان پرائمیٹ کی صحت اور تولیدی تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کی اور نگرانی ریکارڈ کی۔ بعد ازاں Cerrito اور ان کے ساتھیوں نے الیکٹران مائیکروسکوپی ایکسرے کا تجزیہ میں استعمال کیا تاکہ یہ پتا لگایا جاسکے کہ ہڈیوں میں کیلشیم، فاسفورس، آکسیجن، میگنیشیم، اور سوڈیم موجود ہے یا نہیں۔

ان کے تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جن خواتین نے بچوں کو جنم دیا وہ ان عورتوں کے مقابلے میں جنہوں نے جنم نہیں دیا۔ ان میں تولیدی واقعات کے دوران بننے والی ہڈیوں میں کیلشیم اور فاسفورس کی مقدار کم تھی۔ اس کے علاوہ شیر خوار بچوں کو دودھ پلانے والے خواتین میں میگنیشیم کی نمایاں کمی پائی گئی۔