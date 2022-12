حیدرآباد: موسم سرما میں سردی کے ساتھ ساتھ اسموگ میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے۔ سرد ہوا میں آلودگی کی بڑھتی سطح لوگوں کے پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے، جس سے سانس کے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اسموگ کی وجہ سے سردیوں میں انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اسموگ پھیپھڑوں کے لیے زہر کی مانند ہوتی ہے۔ دھوئیں میں سانس لینے سے پھیپھڑوں کی کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں اپنے پھیپھڑوں کو ونٹر اسموگ سے بچانے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ جو ہمارے مضمون میں درجہ ذیل ہیں۔ Smog is dangerous for health in winter

سموگ سے تحفظ کے لیے ماسک کا استعمال کریں

ونٹر اسموگ کے دوران باہر جانے سے گریز کریں۔ اپنے گھر کے اندر ہی رہنے کی کوشش کریں اور اپنے اردگرد بھی صفائی کا خیال رکھیں۔ اگر آپ آلودہ ماحول میں باہر جاتے ہیں تو ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ اس سے آپ ان زہریلے عناصر سے بچ سکیں گے جو ہوا میں تیر رہے ہوتے ہیں۔

روزانہ ورزش کریں

جسمانی طور پر متحرک رہنے سے آپ کو صحت کے ممکنہ مسائل سے لڑنے میں مدد مل سکتی ہے، جو آلودہ ہوا میں سانس لینے کے نتیجے میں ہو سکتے ہیں۔ سانس لینے کی مشقیں، یوگا کے ساتھ ساتھ طاقت کی مشقیں آپ کے پھیپھڑوں کی صلاحیت کو بڑھانے میں مدد کرتی ہیں۔ جب ہوا کے معیار کا انڈیکس خراب ہو تو آپ کو باہر کے بجائے گھر کے اندر ہی ورزش کرنی چاہیے، خاص طور پر صبح کے وقت۔

ان حالات میں قوت مدافعت میں اضافہ کرنا ضروری ہوتا ہے

اپنے پھیپھڑوں کو صحت مند رکھنے کے لیے قوت مدافعت میں اضافہ ضروری ہوتا ہے۔ گلے میں جلن، خشک کھانسی کے ساتھ پھیپھڑوں میں بلاکیز بڑھ جاتی ہے۔ اگر قوت مدافعت مضبوط ہو تو آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تلسی، مولیٹھی، املتاس، اناب، سپلستان جیسی آیورویدک کچھ جڑی بوٹیاں ہیں ہیں جو ہوا کی نالیوں کو صاف کرکے پھیپھڑوں کی بلاکیز کو کم کرتی ہیں۔

تمباکو اور تمباکو نوشی سے دور رہیں

تمباکو نوشی خطرناک ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو سانس کے مسائل جیسے دمہ اور COPD کے شکار ہیں۔ یہاں تک کہ سیکنڈ ہینڈ دھواں بھی خطرناک ہوتا ہے، خاص طور پر جب فضائی آلودگی کی سطح زیادہ ہو۔

انفیکشن کو روکنے کے لیے کیا کریں

اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں۔ اردگرد کے ماحول کو صاف رکھیں۔ کھانسی، زکام یا فلو والے لوگوں سے فاصلہ رکھیں۔ ہائیڈریٹڈ رہیں۔ صحت مند پھل اور سبزیاں کھائیں اور ویکسین کروانا نہ بھولیں۔