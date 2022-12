حیدرآباد: ہر ایک شخص کو سنگین بیماریوں سے بچنے کے لیے ہر رات 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کی عمر 50 سال سے زائد ہے تو ہر رات 5 گھنٹے یا اس سے کم نیند لینا آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق آپ کو کم از کم دو سنگین بیماریوں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ دعویٰ Plos Medicine نامی جریدے میں شائع ہونے والی ایک نئی تحقیق سے سامنے آیا ہے۔ Sleeping less than five hours dangerous health

25 سال کی تحقیق: اس تحقیق میں برطانیہ کے 8000 سرکاری ملازمین شامل تھے۔ ان تمام ملازمین میں 50 سال کی عمر تک کوئی دائمی بیماری نہیں تھی۔ سائنسدانوں نے ان سے کہا کہ وہ ہر 4 سے 5 سال بعد اگلے 25 سال تک اپنی نیند اور صحت کے بارے میں معلومات دیں۔Sleeping less than five hours dangerous health جن لوگوں کی نیند 50 سال کی عمر میں ٹریک کیا گیا تھا، ان میں 5 گھنٹے یا اس سے کم سونے پر ان میں دائمی بیماریوں کا خطرہ 30 فیصد زیادہ تھا۔ ان کا موازنہ ان لوگوں سے کیا گیا جو رات میں 7 گھنٹے سوتے تھے۔ ایک ہی وقت میں، یہ خطرہ 60 سالوں میں 32 فیصد اور 70 سالوں میں 40 فیصد تک بڑھ گیا۔ کافی نیند نہ لینے سے موت کا خطرہ بھی 25 فیصد پایا گیا۔ Sleeping less than five hours dangerous health

کم نیند سے بیماریوں کا خطرہ: تحقیق کے مطابق جو لوگ رات کو 5 گھنٹے سے کم سوتے ہیں ان میں ذیابیطس، کینسر، امراض قلب، ہارٹ فالج، پھیپھڑوں کی بیماری، گردے کی بیماری، جگر کی بیماری، ڈپریشن، بھول جانا، پارکنسنز جسے بیماری، گٹھیا اور بہت سے دماغی امراض کا خطرہ ہوتا ہے۔ Sleeping less than five hours dangerous health

کتنی نیند ضروری ہے؟ ڈاکٹرز کے مطابق جیسے جیسے لوگوں کی عمر بڑھتی ہے، ان کے نیند کے چکر بھی بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ دائمی اور سنگین بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر رات 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس سے زیادہ یا کم نیند آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اچھی طرح سونے کے لیے کمرہ اندھیرا، پرسکون اور صحیح درجہ حرارت پر ہونا چاہیے۔ سونے سے پہلے کوئی بھاری چیز نہ کھائیں اور تمام الیکٹرانک آلات کو اپنے سے دور رکھیں۔ Sleeping less than five hours dangerous health