لکھنؤ: سنجے گاندھی پوسٹ گریجویٹ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (SGPGIMS) میں ٹیلی-ICU سروس بہت جلد شروع ہوگی۔ ایس جی پی جی آئی ایم ایس کے ڈائریکٹر پروفیسر آر کے دھیمان نے کہا کہ ایس جی پی جی آئی ایم ایس نے کووڈ کے دوران ریاست کے 52 میڈیکل کالجوں میں داخل مریضوں کی مشاورت اور علاج میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

اس کے علاوہ انسٹی ٹیوٹ نے کووڈ کے دوران 50 ہزار سے زائد صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کو تربیت دی اور ریاست کے کووڈ مینجمنٹ میں تعاون کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایس جی پی جی آئی ایم ایس کے تجربات کی بنیاد پر ہم نے ٹیلی آئی سی یو پروگرام ڈیزائن کیا ہے۔ اس کے لیے SGPGIMS اور پاور گرڈ کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ کے درمیان ایک مفاہمت نامے پر دستخط بھی کیے گئے ہیں۔ پاور گرڈ نے SGPGI کو ٹیلی ICU سروس کے لیے 11.7 کروڑ روپے دیے ہیں۔

یہ ٹیلی سروس ہب، اسپاک ماڈل پر مبنی ہے، SGPGIMS ہب اور اسپاک میں ریاست کے چھ پرانے میڈیکل کالج گورکھپور، پریاگ راج، کانپور، آگرہ، جھانسی اور میرٹھ شامل ہے۔ ہب کو انٹرنیٹ کے ذریعے اسپاک سے منسلک کیا جائے گا۔ اس عمل کے ذریعے ان میڈیکل کالجوں میں داخل آئی سی یو کے مریضوں کے علاج کی بھی ہب میں نگرانی کی جائے گی۔

ان میڈیکل کالجوں کی آن سائٹ آئی سی یو ٹیم اور ایس جی پی جی آئی ایم ایس کی آف سائٹ آئی سی یو ٹیم اپنے علم کا تبادلہ کرے گی اور آڈیو ویژول ٹیکنالوجی کے ذریعے مریضوں کی ریئل ٹائم اپ ڈیٹ حاصل کرے گی۔ اس سے بیمار مریضوں کو ایک سیٹ اپ سے دوسرے سیٹ اپ میں منتقل کرنے کا خطرہ کم ہو جائے گا۔

اس قدم سے ان میڈیکل کالجوں کے آئی سی یوز میں تعینات ہیلتھ ورکرز کی کارکردگی اور کام کرنے کے انداز میں بھی مثبت تبدیلی آئے گی۔ ڈائریکٹر نے یہ بھی بتایا کہ اس سروس کی کامیابی کے بعد اس نظام کو یوپی کے 75 اضلاع/میڈیکل کالجوں کے آئی سی یو تک بڑھا دیا جائے گا۔

