حیدرآباد: ایک حالیہ تحقیق سے پتا چلا ہے کہ بھارتیوں کی خوراک میں کاربوہائیڈریٹس کا حصہ 60 فیصد سے زیادہ ہوتا ہے۔ غذائیت کے ماہرین کے مطابق کاربوہائیڈریٹ 40 فیصد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، جب کہ پروٹین کی اوسط مقدار 12 فیصد ہے، جسے کم از کم 40 فیصد تک بڑھانا چاہیے۔

ہم میں سے اکثر لوگ اپنے پسندیدہ کھانے کو دیکھ کر بھوک پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ جب تک اس کھانے کو کھا نہ لیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ضرورت سے زیادہ خواہشات کا سامنا کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ متنبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہائی گلیسیمک انڈیکس والی غذائیں کھاتے ہیں تو خون میں گلوکوز کا اضافہ ہوتا ہے جس سے خطرہ لاحق ہے۔ اپالو اسپیکٹرا ہسپتال، چنئی کے سینئر کنسلٹنٹ میڈیکل اینڈو کرائنولوجسٹ ڈاکٹر پی جی سندر رمن نے کہا کہ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مخصوص اوقات میں خوراک لینا زیادہ بہتر ہے۔

ذیابیطس سے بچاؤ کے لیے کون سی غذائیں مفید ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو اپنی خوراک میں کیا تبدیلیاں لانی چاہئے؟ ڈاکٹر سندر رمن نے ایناڈو کے ساتھ بات چیت میں ایسی کئی دلچسپ تفصیلات پر روشنی ڈالی۔

انہوں نے بتایا کہ ہمارے جسم کو عام طور پر دو طرح کے غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مائیکرو نیوٹرینٹس۔ یہ چھوٹی مقدار میں کافی ہیں۔ اور دوسری قسم میکرو نیوٹرینٹس ہے۔ کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور چکنائی دوسرے زمرے میں آتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ آسانی سے ہضم ہوتے ہیں اور خون میں گلوکوز کو تیزی سے خارج کرتے ہیں۔

کھانا ہضم ہو کر گلوکوز میں تبدیل ہونے بعد جو خلیوں میں داخل ہو کر توانائی بن جاتا ہے۔ اس عمل کو آسانی سے انجام دینے کے لیے ایک فرد کو دن میں تین بار کھانا کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔

ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا ہر روز ایک ہی وقت میں لینا چاہیے۔ شام 7.30 بجے سے پہلے خوراک لینا صحت مند ہے۔ اگر آپ صحیح وقت پر کھانا کھاتے ہیں تو خون میں گلوکوز کی سطح کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

انسولین کام کیوں نہیں کرتی؟

ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس سے خارج ہونے والا گلوکوز جلد سے جلد خلیوں تک پہنچایا جانا چاہیے۔ انسولین یہی کام کرتی ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں تو گلوکوز کی پیداوار بڑھ جاتی ہے اور اس طرح سے گلوکوز کو خلیوں میں بھیجنے کے لیے زیادہ مقدار میں انسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو تازہ اور پتوں والی سبزیاں زیادہ استعمال کرنی چاہئے، ان چھ اصولوں پر عمل کرکے انسولین پر قابو پایا جا سکتا ہے۔

کھانے سے پہلے تین عوامل پر غور کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے انسولین کی حساسیت یعنی جو کھانا ہم کھاتے ہیں۔ کیا وہ لبلبہ کو انسولین کے اخراج کے لیے مدد کرتا ہے؟ دوسرا انسولین کا اخراج یعنی کتنی انسولین پیدا ہوتی ہے؟ اور تیسرا، خون میں خارج ہونے والے گلوکوز کو کتنی جلدی خلیوں میں بھیجا جاسکتا ہے۔

ان عوامل پر غور کرتے ہوئے یہ نتیجہ حاصل ہوتا کیا جاسکتا ہے۔ تاہم کوئی بھی غذا موزوں نہیں ہے۔ خوراک کی ترکیب مختلف ہونی چاہیے۔ ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرکے ذیابیطس سے بچا جاسکتا ہے۔