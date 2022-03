کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ریورس واکنگ یعنی الٹا چلنا بھی صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اکثر فٹنس کے ماہرین بہتر صحت کے حصول کے لئے چہل قدمی کا مشورہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ریورس واکنگ کو بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ریورس واکنگ کے فوائد کو تمام فزیکل ٹرینرز، ایتھلیٹس اور فزیو تھراپسٹ تسلیم کرتے ہیں۔ اس خصوصی مشق کے فوائد کی تصدیق کئی تحقیقوں میں بھی ہوئی ہے۔Walk Backwards to Get Ride of Your Knee and Back Pain

BMC Musculoskeletal Disorders جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق جن لوگوں کے گھٹنوں میں چوٹ یا کسی بھی قسم کی پریشانی کی وجہ سے درد ہوتا ہے ان کے لیے باقاعدگی سے ریورس واکنگ بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔

جرنل آف بائیو مکینکس میں شائع ہونے والی ایک اور تحقیق میں بھی اس بات کی تصدیق ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی جرنل آف چیروپریکٹک میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ 15 منٹ کی الٹی چہل قدمی بھی کمر کے درد میں آرام فراہم کرتی ہے۔ پیچھے کی طرف چلنے کے فوائد صرف گھٹنوں اور کمر کے درد میں آرام تک محدود نہیں ہیں۔

روہیمپٹن یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الٹ کر چلنے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے کیونکہ اس سے ارتکاز بڑھتا ہے۔ تحقیق میں 114 افراد کے چلنے کی عادت اور یادداشت کا مطالعہ کیا گیا۔

دہلی میں مقیم فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر راہول کشتریہ بتاتے ہیں کہ پیچھے کی طرف چلنے کی باقاعدہ مشق سے جسم کو کئی طرح سے فائدہ ہوتا ہے۔ ریورس واکنگ ایک ایسی ورزش ہے جس سے دماغ اور جسم دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ روزانہ 20 سے 30 منٹ ریورس واک کرنے سے بلڈ پریشر اور پٹھوں اور ہڈیوں کے مسائل سمیت کئی مسائل میں آرام ملتا ہے۔ جرنل آف فزیکل تھراپی سائنس میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریورس واکنگ جسمانی توازن کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ دماغی صحت کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔

ڈاکٹر راہول کھشتریا بتاتے ہیں کہ ریورس واکنگ کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

ریورس واکنگ سے گھٹنوں اور جوڑوں میں درد، اکڑن، تناؤ اور سوجن میں آرام ملتا ہے۔ اس کے علاوہ، ریورس واکنگ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے جن کے ہیمسٹرنگ میں لچک کم ہونے لگتی ہے یا جنہیں گٹھیا کے مسائل ہیں۔

ریورس واکنگ سے کمر کے پٹھوں میں لچک آتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی کے مسائل اور کمر کے درد میں بھی آرام ملتا ہے۔

ریورس واکنگ ٹانگوں کے پچھلے حصے کے پٹھوں پر زور دیتی ہے اور ٹانگوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ریورس واکنگ جسم اور دماغ کے درمیان توازن برقرار رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔

الٹی چہل قدمی ارتکاز، اضطراب، دماغ کو پرسکون رکھنے اور ذہنی مسائل میں راحت فراہم کرتی ہے۔

ریورس واکنگ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں۔ ریورس واکنگ بھی زیادہ کیلوریز جلاتی ہے جس کی وجہ سے وزن بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ جرنل آف اسپورٹس میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ الٹا چلنا وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔