حیدرآباد: مونگ پھلی میں پروٹین اور منرلز کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ سردیوں میں اس کا استعمال صحت کے لیے کافی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ جسم کو گرم رکھنے کے ساتھ ساتھ موسمی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ Peanuts are beneficial for health in winter

اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور مونگ پھلی کو بادام کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ مونگ پھلی جلد کی پرورش کرتا ہے، یہ جلد کے زہریلے مادوں کو باہر نکال کر جلد کے پی ایچ کا توازن برقرار رکھتا ہے۔

سردیوں میں مونگ پھلی صحت کے لیے فائدہ مند

نمکین سے لیکر میٹھے تک، مونگ پھلی سے کئی مزیدار پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ سردیوں میں آپ مونگ پھلی سے بنے کچھ مزیدار پکوانوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آئیے مونگ پھلی کے فوائد کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ Peanuts Useful for Health

گلائمیسک انڈیکس جسم میں بلڈ شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے مونگ پھلی کا استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ وہیں مکھانے بلڈشکر کی سطح کو کنٹرول کرنے اور انسولین کو درست کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ روزے کے دوران ان دونوں کا استعمال نہ صرف جسم میں توانائی برقرار رکھے گا بلکہ آپ کو ذیابیطس کے خطرے سے بھی بچائے گا۔

مونگ پھلی تیزابیت جیسے مسائل کو بھی دور کرنے میں مددگار ہے۔ مونگ پھلی کا استعمال شوگر اور بلڈ پریشر دونوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ اپنے کھانے میں مونگ پھلی کی چٹنی شامل کر سکتے ہیں۔ Peanuts are useful for diabetics

مونگ پھلی ہمارے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے کسی امرت سے کم نہیں ہے۔ آج کل لوگوں کی ایک بڑی تعداد ذیابیطس سے متاثر ہے۔ مونگ پھلی ٹائپ ٹو ذیابیطس کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں پروٹین، فائبر، اینٹی آکسیڈنٹس، چکنائی، وٹامنز اور ضروری معدنیات جیسے کیلشیم پائے جاتے ہیں۔

مونگ پھلی کا استعمال آپ نے پوہا، اپما میں کئی بار کیا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی مونگ پھلی کی چٹنی چکھی ہے؟ اگر نہیں تو ٹماٹر کے ساتھ مونگ پھلی کی چٹنی بنا کر کھائیں۔ اس کا ذائقہ پلیٹ کا لطف دوبالا کر دے گا۔

سردیوں میں مونگ پھلی کے لڈو کھانے سے جسم کو گرمی ملتی ہے۔ آپ اسے 10 منٹ میں تیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کم تیل کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ ان لڈو کو اپنی خوراک میں ضرور شامل کریں۔ Peanuts Useful for Health

