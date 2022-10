بیجنگ: چین نے ملک میں کووڈ-19 کے بڑھتے معاملوں کے درمیان ایک بار پھر سے لاک ڈاؤن اور سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی، ملک میں نئے اومیکرون کے سب ویریئنٹ bf.7 اور ba.5.1.7 کا پتہ لگایا گیا ہے، جو انتہائی خطرناک ہے۔ یہ اومیکرون ویرینٹ ba.5.2 کا ایک قسم ہے۔ Covid Cases in China

مقامی اطلاعات کے مطابق 4 اکتوبر کو ینتائی اور شوگوان شہر میں BF.7 کا پتہ چلا تھا۔ گلوبل ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق سب ویرینٹ BA.5.1.7 پہلی بار چین میں پایا گیا ہے۔New COVID Variant in China

ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (WHO) نے Bf.7 سب ویریئنٹ کے خلاف ملک کے لوگوں کو خبردار کیا ہے۔ وہیں جینی حکومت کی جانب سے شنگھائی شہر کے تین اضلاع میں واقع تفریحی مقامات اور انٹرنیٹ کیفے کو عارضی طور پر بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ Identification new type of covid 19 in China

آئی اے این ایس