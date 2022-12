حیدرآباد: سرسوں کا تیل بھارتی باورچی خانے میں صدیوں سے کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک زمانے سے اس تیل کا استعمال مالش کے لیے بھی کیا جاتا رہا ہے۔ یوں تو سرسوں کے تیل کی کئی اقسام ہیں لیکن خام تیل خالص سمجھا جاتا ہے۔ تیز خوشبو اس کی خاصیت ہوتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں اینٹی آکسیڈنٹس، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈز کے ساتھ ساتھ مونو ان سیچوریٹڈ فیٹس، پولی ان سیچوریٹڈ فیٹس، وٹامن ای، معدنیات اور آئرن جیسے غذائی اجزا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تیل کئی بیماریوں میں دوا کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ سرسوں کے تیل کا استعمال مختلف طبی مسائل میں کرسکتے ہیں جن میں عام سردی سے لے کر خراب کولیسٹرول تک شامل ہے۔ Mustard oil is beneficial in many diseases

دانت کے درد میں موثر

سرسوں کا تیل دانتوں کے مسائل سے نجات دلانے کے لیے فائدہ مند سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے استعمال سے مسوڑھوں کی سوزش اور پیریوڈنٹائٹس (مسوڑھوں کے انفیکشن) سے نجات ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منہ کی صفائی بھی بہتر ہوتی ہے۔

استعمال کرنے کا طریقہ

نصف چائے کی چمچ سرسوں کا تیل، ایک چائے کی چمچ ہلدی اور آدھی چائے کی چمچ نمک ملا کر پیسٹ تیار کریں، اس پیسٹ کو دانتوں اور مسوڑھوں پر چند منٹ کے لیے لگائیں۔ آپ اسے ہفتے میں تین سے چار بار استعمال کر سکتے ہیں۔

نزلہ اور کھانسی میں مفید ہے

ایک تحقیق کے مطابق سردیوں کے مہینوں میں نزلہ اور کھانسی کی شکایت عام ہوتی ہے۔ لیکن یہ بہت پریشان کن ہوتی ہے۔ اس سے نجات پانے کے لیے سرسوں کا تیل فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ پھیپھڑوں میں بھری ہوئی بلغم سے فوری ریلیف فراہم کرتا ہے۔

استعمال کرنے کا طریقہ

بند ناک سے نجات کے لیے سرسوں کے تیل کے چند قطرے ابلتے ہوئے پانی میں ڈالیں اور اس کا بھاپ لیں۔ اس کے علاوہ لہسن کی 2 کلی، 3 لونگ، 1 چائے کا چمچ گرم سرسوں کے تیل میں پیس کر مکسچر بنائیں اور اسے روزانہ سونے سے پہلے پیروں کے تلوؤں میں لگائیں، اس سے راحت ملے گی۔

دل کو صحت مند رکھتا ہے

سرسوں کے تیل میں موجود monounsaturated اور polyunsaturated fatty acids (MUFA & PUFA) omega-3، omega-6 فیٹی ایسڈ اسکیمک دل کی بیماری (خون کے بہاؤ کی کمی کی وجہ سے) کو 50 فیصد تک کم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ سرسوں کا تیل خراب ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی سطح کو کم کرکے ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی سطح کو بڑھانے کا کام کرتا ہے۔

استعمال کرنے کا طریقہ

دل کو صحت مند رکھنے کے لیے سرسوں کے تیل کا استعمال کریں۔ سرسوں کا تیل کھانا پکانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا اسے لیموں کے ساتھ تھوڑی مقدار میں سلاد میں بھی کھایا جا سکتا ہے۔

گٹھیا کے درد کو دور کرتا ہے

سرسوں کا تیل گٹھیا، پٹھوں کے درد، جوڑوں کے درد میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ دراصل اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ہوتا ہے جو جسم میں دوران خون کو بڑھاتا ہے اور سوزش کو کم کرکے درد کو دور کرنے کا کام کرتا ہے۔

استعمال کرنے کا طریقہ

سردی کے دنوں میں درد سے نجات کے لیے آپ سرسوں کے تیل کو ہلکی آنچ پر پکا کر متاثرہ حصے کی مالش کر سکتے ہیں۔ این آئی ایچ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق سرسوں کے تیل میں اینٹی کینسر کی خصوصیات ہوتی ہیں، جو کینسر کے خلیات کو بڑھنے سے روکنے کا کام کرتی ہیں۔ بڑی آنت کے کینسر سے متاثرہ چوہوں پر تیل کے مطالعے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سرسوں کا تیل کینسر سے بچاؤ میں سب سے زیادہ موثر ہے۔

استعمال کرنے کا طریقہ

کینسر سے بچنے کے لیے سرسوں کے تیل کا استعمال کریں۔ سرسوں کا تیل کھانا پکانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا اسے سلاد میں شامل کر کے کھایا جا سکتا ہے۔

دمہ میں مددگار

دمہ ایک سانس کا مسئلہ ہے، جو سرد موسم میں کافی شدید ہوجاتا ہے۔ ایسی صورت میں سرسوں کا تیل بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس میں سیلینیم اور میگنیشیم ہوتا ہے جو دمہ کے اثرات کو کم کرنے کا کام کرتا ہے۔

استعمال کرنے کا طریقہ

دمہ میں سرسوں کے بیج یا تیل دونوں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے کھانے میں شامل کیا جائے۔