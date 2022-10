لندن: آٹھ سال یا اس سے کم عمر کے بچوں میں منکی پاکس کے خطرے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بات محققین کی ایک رپورٹ میں کہی گئی ہے۔ The Pediatric Infectious Disease Journal میں شائع ہونے والی اس تحقیق کے مطابق اب تک صرف چند بچے ہی Monkeypox سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن 8 سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کو منکی پاکس سے زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ Monkeypox risk higher in children 8 or younger: Study



بچوں میں اب تک منکی پاکس کے معاملے کم رپورٹ ہونے کے باوجود بھی بچوں منکی پاکس کے دیگر سنگین نتائج کے خدشات زیادہ ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی فرائیبورگ آف یونیورسٹی کے ڈاکٹر پیٹرا زیمرمین اور میلبرن یونیورسٹی کے نیگیل کرٹس نے کہا کہ، بچوں کے اسپتال میں داخل ہونے کی شرح اور اعلی آمدنی والے ممالک میں بھی اموات کی شرح میں اضافے کی اطلاع ہے۔

بنیادی طور پر کم آمدنی والے ممالک میں 8 سال سے کم عمر کے بچوں میں سنگین بیکٹیریل انفیکشن سمیت پیچیدگیوں کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ محققین نے کہا کہ چھوٹے بچوں کو خارش سے متعلق پیچیدگیوں اور جسم کے دیگر حصوں بشمول آنکھوں تک انفیکشن کے پھیلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگست تک دنیا بھر میں تقریباً 47,000 منکی پاکس کے کیسز سامنے آئے تھے۔ ان میں سے صرف 211 معاملے 18 سال سے کم عمر کے بچوں اور نوعمروں میں پائے گئے تھے۔ Monkeypox risk higher in children 8 or younger: Study

منکی پاکس وائرس زیادہ تر جنسی یا دوسرے قریبی رابطے سے پھیلتا دکھائی دے رہا ہے۔ حالانکہ منکی پاکس کے زیادہ تر مریض معاون دیکھ بھال سے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ تاہم سنگین کیسز اور ہائی رسک گروپس کے لیے مخصوص علاج ضروری ہے۔ جس میں حاملہ خواتین، مدافعتی نظام سے کمزور مریض، اور منہ، آنکھوں اور جننانگوں کے قریب ایکزیما یا منکی پاکس کے دانے والے مریض شامل ہیں۔ چیچک کی ویکسینیشن منکی پاکس کی روک تھام میں موثر ہے، حالانکہ تحفظ کی مدت معلوم نہیں ہے۔

منکی پاکس سے بچاؤ کے لیے ادویات یا ویکسین ان بچوں کے لیے تجویز کی گئی ہیں جو 'انتہائی محدود ڈیٹا' کے ساتھ ایک بار پھر منکی پاکس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ خاص طور پر منکی پاکس غیر علامتی ہوسکتا ہے، اس لیے وباء کو روکا نہیں جاسکتا اور یہ وبا چھوٹے بچوں سمیت کمزور گروہوں میں پھیل سکتا ہے۔