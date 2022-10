نئی دہلی: نئے امیکرون ویرئنٹ کے آنے سے کئی ممالک میں کووڈ کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، معاملے کو دیکھتے ہوئے مرکزی وزیر صحت منسکھ منڈاویہ نے منگل کو ملک میں داخلے کے مقامات کی نگرانی پر زور دیا اور خاص طور پر تہواروں کے پیش نظر خدشہ ظاہر کیا کہ ملک میں ایک بار پھر سے کووڈ کے معاملات میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ New Variants of Omicron in India

صحت عامہ کے ماہرین اور عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈاکٹر وی کے۔ پال، رکن (صحت) نیتی آیوگ نے ​​ملک میں موجودہ COVID-19 وبائی امراض کی صورتحال، ویکسینیشن مہم کی صورتحال اور COVID-19 کی نئی شکلوں کے عالمی منظر نامے کے بارے میں بتایا۔ اور بروقت انفیکشن ٹیسٹ کرانے کی ضرورت پر زور دیا۔ منڈاویہ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ملک بھر میں کووڈ کی نگرانی پر توجہ مرکوز رکھیں۔

منسکھ منڈاویہ نے عہدیداروں سے کہا کہ COVID-19 کی وجہ سے اسپتالوں میں داخل ہونے والے مریضوں کی کڑی نگرانی کریں اور ویکسینیشن میں تیزی لائیں۔ ایڈیشنل سکریٹری، صحت، لاو اگروال نے بنیادی طور پر یورپ میں COVID کیسز میں اضافے کے عالمی منظر نامے اور دنیا میں Omicron کی مختلف اقسام کے تجزیہ پر ایک تفصیلی پریزنٹیشن دی۔ جس میں کورونا کیسز، کورونا ٹیسٹ اور ویکسین سے متعلق معلومات دی گئیں۔ New Variants of Omicron in India

ایڈیشنل سکریٹری، صحت، ڈاکٹر منوہر اگنانی نے ملک میں ویکسینیشن کی موجودہ صورتحال، ویکسین کی دستیابی اور ملک میں احتیاطی خوراک کے حوالے سے انتظامیہ کی سست رفتار پر روشنی ڈالی۔ میٹنگ میں حکومت کے پرنسپل سائنسی مشیر ڈاکٹر اجے کمار سود، فارماسیوٹیکل سکریٹری ایس اپرنا، ڈاکٹر راجیو بہل، ڈی جی، آئی سی ایم آر اور وزارت صحت کے دیگر سینئر افسران موجود رہے۔

