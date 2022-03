بھارت میں طلبا اپنی آئندہ امتحان کی تیاری کرہے ہیں کیونکہ اسکول دوبارہ کھل گئے ہیں اور کورونا دور سے پہلے کی سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کیا جارہا ہے۔ طلبا اب دو سال کے بعد کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر امتحان نہیں دیں گے بلکہ اسکول کے کلاس روم میں جسمانی طور پر موجود رہ کر امتحان دینےوالے ہیں، ایسے میں بہت سے طلبا کو تناؤ یا دباؤ کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔ What is Exam Pressure یہ تناؤ صرف بچوں تک محدود نہیں بلکہ والدین بھی تناؤ کا شکار ہورہے ہیں، جس کی زد میں ہر ہندوستانی گھر آرہا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ طلباء، اساتذہ اور والدین سب ایک طرح کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں، اس لیے سب مل کر امتحان کے دباؤ پر قابو پاسکتے ہیں۔ اسٹیشنری برانڈ کی سینئر یوزر ریسرچ مینیجر ایرینی پیٹراٹو، امتحان کی بے چینی پر قابو پانے کے بارے میں چند نکات بتاتی ہیں: How to Deal with Exam Pressure

پڑھنے کا ٹائم ٹیبل بنائیں:

امتحان کی تیاری کے وقت کو منظم بنانے کے لیے ایک شیڈول تیار کریں تاکہ آپ اس شیڈول کے مطابق ہر سبجکٹ کو برابر وقت دیں سکے اور اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ آپ اپنے شیڈول کا پلان بالکل اسی طرح کریں جو آپ کے پڑھنے کے عادات کے موافق ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ مطالعہ کرتے وقت یا اپنی امتحان کی تیاری کرتے وقت آپ پوری توجہ مرکوز کر رہے ہوں۔ آپ کی منصوبہ بندی میں وہ تمام ضروریات اور مواد شامل ہونا چاہیے جو آپ کی تیاری کو صحیح طریقے سے انجام تک پہنچانے اور نئی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے درکار ہے۔

سیکھنے کے لیے لکھیں:

' لکھ کر سیکھنا' ایک مؤثر ترین طریقہ ثابت ہوا، کیونکہ اس عمل کو اپنا کر آپ لکھی ہوئی چیزوں کو اچھے سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ جب طلباء اب آف لائن پڑھنے کے لیے اسکول کی جانب دوبارہ واپس لوٹ رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہوگیا ہے کہ وہ اب قلم سے کاغذ پر لکھنے کی عادت کو دوبارہ اپنائیں۔ اسی عادت کو مدنظر رکھتے ہوئے کچھ کمپنیاں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایسے قلم ڈیزائن کر رہی ہیں جس سے طلباء اپنی انگلیوں اور کلائیوں پر دباؤ ڈالے بغیر دیر تک لکھ سکتے ہیں۔ اس وہ آسانی سے سیکھ سکتےہیں اور یہ ان کے لیے کم محنت والا کام بھی ہے۔

ہر وقت متحرک اور صحت مند رہیں:

کہا جاتا ہے کہ ایک صحت مند اور فعال طرز زندگی تناؤ اور اضطراب کی سطح کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ دماغی افعال اور سرگرمی کو بڑھاتی ہے۔ غیر صحمتند جسم سے توجہ مرکوز کرنے میں مشکلات آتی ہے جس کے نتیجے میں تناؤ کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں تو عام طور پر ضروری ہوتی ہی لیکن امتحان کے وقت خاص طور پر اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ بہت زیادہ پانی پی رہے ہوں، صحتمند غذا کھانے کے ساتھ آپ روزانہ جسمانی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے رہے ہوں۔

اچھی نیند لیں:

نیند کی کمی انسومنیا سے بھی بدتر ہے۔ نیند کی کمی دماغ کی یاد رکھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ ۔ دماغ اور جسم کو مناسب آرام دینے کے لیے کم از کم آٹھ سے نو گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ اسی طرح سونے سے پہلے زیادہ دیر تک موبائل پر رہنا دماغ کی معلومات کو پڑھنے اور یاد کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے۔ جسم کو سونے اور جاگنے کے لیے روزانہ ایک ہی وقت میں پروگرام کرنا بہت ضروری ہے۔

مثبت ذہنیت کو اپنائیں اور برقرار رکھیں:

خراب ذہنی صحت ہمارے ہر کام پر مضر اثرات مرتب کرتی ہے۔ خاص طور پر امتحان کے وقت مثبت ذہنیت اور نقطہ نظر کو برقرار رکھنا نہایت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ پڑھائی پر زیادہ توجہ مرکوز کرسکتے ہیں، یہ آپ کو اپنے مسائل کو مؤثر طریقے سے حال کرنے، تخلیقی انداز میں سوچنے اور مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے ذہنی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔

بعض اوقات امتحانات پریشان کن ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ ہم میں نظم و ضبط پیدا کرنے، دماغی سرگرمی کو تیز کرنے، یاد داشت کو بہتر بنانے، صحت مند مسابقتی جذبے کو فروغ دینے اور خود اعتمادی کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ اس سال امتحان کی تیاری کرتے وقت مثبت رویہ کو اپنانا نہ بھولیں اور امتحان دیتے وقت پرسکون رہیں!