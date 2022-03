پٹنہ ایمس نے حال ہی میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک نئی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے کینسر کے دو مریضوں کا علاج کیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ابھی تک کسی سرکاری اسپتال میں اس نئی تکنیک کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اگر ڈاکٹروں کی یہ تکنیک مستقبل میں کینسر میں مبتلا مریضوں کے لیے امید کی کرن بن کر آئی ہے۔ Patna AIIMS Discover New treatment for Lung Cancer Patient۔ ایمس پٹنہ نے نئی تکنیک کی مدد سے پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا دو مریضوں کا کامیاب آپریشن کیا گیا۔ سرجری کو کامیابی سے انجام دینے کے بعد ایمس کے ڈاکٹروں نے دعویٰ کیا کہ یہ تکنیک ابھی تک ملک کے کسی دوسرے سرکاری اسپتال نے استعمال نہیں کی ہے۔ اسپتال انتظامیہ نے بتایا کہ اس سرجری کی مدد سے 60 سالہ خاتون اور 25 سالہ مرد کا کامیاب علاج کیا گیا۔ Treatment for Lung Cancer

ڈاکٹروں نے مریضوں کا علاج کیسے کیا، اس کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پھیپھڑوں کا کینسر کیا ہوتا ہے اور اس کے خطرے کے عوامل کیا ہے۔ سینٹر فار ڈیزیز اینڈ پروینشن ( سی ڈی سی) کا کہنا ہے کہ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم کے خلیات معمول (normal) کی رفتار سے زیادہ تیز نشوونما کرنے لگے، جسے قابو میں کرنا مشکل ہوجاتا ہے۔پھیپھڑوں کا کینسر تب ہوتا ہے جب ان میں موجود خلیے بے قابو انداز میں بڑھنا شروع ہوجاتے ہے اور یہ پھیپھڑوں سے لمف نوڈس یہاں تک کے جسم کے دیگر اعضاء جیسے دماغ تک پھیل سکتا ہے۔دوسرے اعضاء میں ہوا کینسر بھی پھیپھڑوں میں پھیل سکتا ہے۔ What is Lung Cancer

اس کے علاوہ پھیپھڑوں کے کیسنر کے دو بنیادی اقسام ہوتے ہیں، جنہیں اسمال سیل کارسینوما اور نان اسمال سیل کارسینوما(جس میں اڈینو کارسینوما اور اسکوامس سیل کارسیونما بھی شامل ہوتا ہے) کہتے ہیں۔ پھیپھڑوں کے کینسر کی یہ قسمیں مختلف طریقے سے بڑھتی ہیں اور ان کا علاج مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کا نان اسمال سیل کینسر ، اسمال سیل پھیپھڑوں کے کینسر سے زیادہ عام ہے۔

اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟

سی ڈی سی کے مطابق پھیپھڑوں کے کینسر کا کئی طریقوں سے علاج کیا جاتا ہے۔لیکن علاج کرنے سے پہلے اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ یہ پھیپھڑوں کے کینسر کی کون سی قسم ہے اور یہ کہاں تک پھیل چکا ہے۔ نان سیل پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا لوگوں کا علاج سرجری، کیموتھراپی، ریڈیشن تھراپی، ٹارگیڈیٹ تھراپی سے کیا جاسکتا ہے، بعض حالات میں مریضوں کو یہ تمام قسم کے علاج بھی دیے جاسکتے ہیں، جس کا انحصار کینسر کی قسم اور کینسر کے اسٹیج پر مبنی ہوگا۔ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پھیپھڑوں کے کینسر کی تشخیص اکثر بہت دیر سے ہوتی ہے اور جب تک بیماری کے بارے میں معلوم چلتا ہے تب تک مریض کی حالت زیادہ خراب ہوچکی ہوتی ہے۔ تب تک کینسر پورے اعضاء تک پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے علاج کے دوران مزید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

پھیپھڑوں کے کینسر کا علاج کرنے کے لیے پٹنہ ایمس کی نئی تکنیک

پٹنہ ایمس کے ڈاکٹروں کے ذریعہ استعمال کی جانے والی اس تکنیک سے مزید جانوں کو بچانا آسان ہو جائے گا۔ جن دو مریضوں کا سرجری کے ذریعہ علاج کیا گیا، ان کے بارے میں مزید تفصیل سے جاننے پہلے ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان دونوں مریضوں کے پھیپھڑوں میں کینسر بہت زیادہ پھیل چکا تھا اور وہ اس حوالے سے تذبذب میں تھے کہ کیا اس علاج سے ان کی جان بچ پائے گی یا نہیں۔ جس کے بعد ڈاکٹروں نے 'ہائپرتھرمک انٹرا تھوراسک کیموتھراپی( ایج آئی ٹی ایچ او سی) علاج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس علاج میں کینسر کے خلیات کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے سرجری کے دوران کیمو تھراپی کی دواؤں کو سیدھے چیسٹ کیویٹی میں دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نظر آنے والے کینسر کی نشوونما کو سرجری کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے، جس کے بعد ایج آئی ٹی ایچ او سی علاج کے وقت کیموتھراپی کی دواؤں کو کینسر کے بچ جانے والے باقی خلیوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

پھیپھڑوں کے کینسر کو کیسے روکا جائے؟

تمباکو نوشی چھوڑ دیں:ہر کوئی اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ تمباکو نوشی پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور کینسر کا باعث بنتی ہے۔ یہاں تک کہ سیکنڈ ہینڈ اسموکر یا پیسیو اسموکر یعنی وہ لوگ جو تمباکوشی سے دور ہیں، انہیں بھی پھیپھڑوں کا کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا، تمباکو نوشی چھوڑ دیں اور اگر آپ کا کوئی دوست یا خاندانی ممبر ایسا کرتا ہے، تو انہیں بھی چھوڑنے کی ترغیب دیں۔

کینسر پیدا کرنے والے ایجنٹ سے بچیں: ان چیزوں سے بچیں جو کینسر کا باعث بن سکتی ہیں جیسے کیمیکلز یا تمباکو سے پرہیز کرنا۔

صحت مند غذا کھائیں: صحت مند طرز زندگی کے علاوہ، صحت مند غذائی عادات کا ہونا بھی ضروری ہے، جس میں بہت سارے تازہ اور موسمی پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔

