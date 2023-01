چنئی: بھارت میں کورونا وبا کے کیسز میں مسلسل ہورہے اضافے کے درمیان اب جانوروں میں افریقن سوائن فلو کا خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے۔ جانکاری کے مطابق تمل ناڈو کے جنگل میں گزشتہ روز 21 جنگلی سور مردہ پائے گئے۔ بڑی تعداد میں جنگلی سوئروں کے مرنے کے بعد محکمہ جنگلات نے اندرونی جنگلاتی علاقوں میں مرے ہوئے سوئروں کی لاشوں کی تلاشی کے لیے (اے پی ڈبلیو) کو تعینات کیا ہے۔ ایم ٹی آر کے عہدیداروں نے منگل کو میڈیا کے نمائندوں سے بتایا کہ پانچ جنگلی سوئر آج مردہ پائے گئے ہیں اور اس کی وجہ افریقن سوائن فلو (اے ایس ایف) ہو سکتی ہے۔ Large numbers of wild boars die in TN, MTR official suspects swine flu

انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک ہفتے اندر ایم ٹی آر کے علاقے میں کم از کم 21 جنگلی سوئر مردہ پائے گئے ہیں جس کے بعد سے تمل ناڈو ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز یونیورسٹی (TANUVAS) اور انڈین ویٹرنری ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (IVRI) متحرک ہوگئی ہے اور بات پر مطالعہ کررہی ہے کہ جنگلی سوئروں کی موت کی وجہ کیا ہے۔ فی الحال لاشوں کو جلا دیا گیا ہے تاکہ علاقے میں مقیم دوسرے جنگلی سوئروں میں اس کا وئرس مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔

MTR کے ایک سینئر اہلکار نے آئی اے این ایس کے صحافیوں کو بتایا کہ، "جنگلی سوئروں کو ٹریک کرنا اور ان کو وائرس سے بچانا تقریباً ناممکن ہے، لیکن ہم نے محکمہ جنگلات کے ملازمین کو ہدایت دی ہے کہ وہ مردہ خنزیروں کی لاشوں کو تلاش کرکے انہیں جلادیں تاکہ وائرس دوسرے جانوروں میں نہ پھیلے۔ Large numbers of wild boars die in TN, MTR official suspects swine flu

مزید پڑھیں:

واضح رہے کہ تھیپاکاڈو سیاحتی علاقوں سے ان تمام سوئروں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں جس سے محکمہ جنگلات الرٹ پر ہے اور انہیں بچانے کے لیے دیگر اقدامات کررہا ہے۔