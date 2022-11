ہر سال 7 سے 11 نومبر تک انٹرنیشنل اسٹریس اویئرنس ویک کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جس کا مقصد عالمی سطح پر مختلف پلیٹ فارمز پر ڈپریشن سے متعلق مسائل کو حل کرنا ہے۔ رواں برس بھی'ورکینگ ٹگیدر ٹو بلڈ ریزیلیئیشن اینڈ ریڈیوس ایسٹریس' کے تھیم پر انٹرنیشنل اسٹریس اویئرنس ویک کا انعقاد کیا جارہا ہے۔ International Stress Awareness Week to be held in India from November 7 to 11

آج کے دور میں ڈاکٹر ڈپریشن کو خاموش قاتل سمجھتے ہیں۔ بہت سے عوامل ایسے ہیں جو ایک شخص میں ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں، بشمول خاندانی مسائل، پیشہ ورانہ مسائل، بیماری، جنگ، وبائی امراض، اور نفسیات۔ لیکن اس مسئلے کو پہچاننا اور بروقت اس کے علاج کے لیے کوشش کرنا آج کے ترقی پسند دور میں بھی ایک عام آدمی کے لیے مشکل کام ہے۔ آج دنیا میں ڈپریشن ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگوں کی بڑی تعداد یا تو ہر سال اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے یا پھر پریشان حال اپنی زندگی گزارنے کو مجبور ہے۔

محکمہ صحت اور سماجی تنظیموں کی جانب سے دنیا بھر میں ڈپریشن کو ایک بیماری کے طور پر قائم کرنے اور اس کی روک تھام اور اس کے متاثرین کی بہتری کے مقصد سے کئی تقریبات منعقد کئے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہر سال نومبر کے مہینے میں 7 سے 11 نومبر تک انٹرنیشنل اسٹریس اویئرنس ویک کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس سال بھی ہفتہ وار تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کا موضوع ہے'ورکینگ ٹگیدر ٹو بلڈ ریزیلیئیشن اینڈ ریڈیوس ایسٹریس'

ڈپریشن کیا ہے؟

ماہر نفسیات اور کونسلر ڈاکٹر رینوکا جوشی (پی ایچ ڈی) بتاتی ہیں کہ ڈپریشن دراصل ایک ذہنی بیماری ہے۔ عام طور پر ہر انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ یہ کسی بھی ذہنی حالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے جیسے اداسی، پریشانی، گھبراہٹ۔ لیکن جب ڈپریشن آپ کے ذہن کو منفی خیالات سے بھرنے لگتا ہے تو آپ کے سوچنے اور عمل کرنے کے طریقے اور آپ کی معمولات زندگی کو متاثر کرتا ہے جو سنگین بیماری کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کی روک تھام انتہائی ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی ذہنی صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ڈپریشن کی علامات مختلف سطحوں پر دیکھی جاسکتی ہے۔ یعنی ہر شخص میں کم و بیش چند علامات ہوتے ہیں۔ جو عام علامات میں شمار ہوتی ہیں درج ذیل ہیں۔

زیادہ افسردہ یا منفی محسوس کرنا

خوشگوار ماحول میں بھی خوشی محسوس نہیں کرنا

زیادہ تر ان چیزوں کے بارے میں سوچنا جو آپ کی زندگی میں ناخوشی کا باعث بنتی ہے۔

ہر غلط کام کے لیے خود کو ملزم ماننا

بھوک میں کمی

بے خوابی یا ضرورت سے زیادہ نیند

توانائی کا نقصان

جلدی تھکاوٹ محسوس کرنا

فیصلے کرنے اور توجہ مرکوز کرنے میں دشواری

موت یا خودکشی وغیرہ کے خیالات

ڈپریشن خطرناک کیوں ہے؟

ڈاکٹر رینوکا کا کہنا ہے کہ ڈپریشن ایک ایسی حالت ہے جس کی روک تھام بہت ضروری ہے، ورنہ یہ انسان کی زندگی، خاندانی، پیشہ ورانہ اور سماجی زندگی کے معیار کو متاثر کرتی ہے۔ یہاں تک کہ ہر سال بڑی تعداد میں لوگ اس پریشانی کی وجہ سے خودکشی جیسے قدم اٹھاتے ہیں۔ صرف بھارت کی بات کریں تو NCRB کے مطابق 2021 میں 13,792 لوگوں نے ذہنی بیماری کی وجہ سے خودکشی کی جو ملک میں خودکشی کی تیسری سب سے بڑی وجہ مانا جاتا ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ان معاملات میں 6,134 کیسز 18 سے 45 سال کی عمر کے نوجوانوں کے تھے۔

ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا اندازہ ہے کہ بھارت میں ہر 1 لاکھ شہریوں میں سے 21.1 فیصد نوجوان خراب ذہنی صحت کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں۔ یہاں اوسطاً 10 ہزار افراد کی کل زندگی میں سے 2443 سال کسی نہ کسی ذہنی پریشانی یا ایک سے زیادہ مسائل میں گزارنے پڑتے ہیں۔ اسی وقت نیشنل مینٹل ہیلتھ سروے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 14% بھارتیوں کو اس قسم کی پریشانی کی وجہ سے طبی مداخلت یا مدد کی ضرورت ہے۔

سنہ 2021 کے عالمی گیلپ سروے کے مطابق دنیا بھر میں ہر 10 میں سے چار بالغوں نے اعتراف کیا کہ وہ مستقل بنیادوں پر بہت زیادہ پریشانی یا تناؤ کا سامنا کرتے ہیں۔ ذہنی تناؤ سے آگاہی کا ہفتہ 2018 میں شروع کیا گیا تھا جس کا مقصد ڈپریشن جیسے ذہنی مسائل میں مبتلا لوگوں کی مدد کرنا تھا۔ یہ اقدام انٹرنیشنل اسٹریس مینجمنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے تناؤ کے حوالے لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے غرض سے اٹھایا تھا۔

بین الاقوامی تناؤ آگاہی ہفتہ کا بنیادی مقصد عالمی سطح پر تناؤ کے تناظر میں مثبت تبدیلی کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس تقریب کا ایک بنیادی مقصد خاص طور پر کام کی جگہ پر تناؤ کے معاملات کو کم کرنے کے لیے پالیسیاں بنانے کی ترغیب دینا بھی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہر سال تقریباً 12 بلین کام کے دن تناؤ، ڈپریشن اور پریشانی کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی متاثرہ شخص یا تو چھٹی پر ہوتا ہے یا اس دوران کوئی کام کرنے سے قاصر ہوتا ہے، اس سے عالمی معیشت کو تقریباً 1 ٹریلین ڈالر کی بچت ہوتی ہے۔ سال نقصان ہوتا ہے۔

رواں برس بین الاقوامی تناؤ آگاہی ہفتہ 'ورکینگ ٹگیدر ٹو بلڈ ریزیلیئیشن اینڈ ریڈیوس ایسٹریس' کے تھیم پر منایا جارہا ہے۔ جس کا مقصد کام کی جگہ کے ماحول اور پالیسیوں میں لچک پیدا کرنا اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ اس سال کے تھیم کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ذہنی صحت کے چیلنجوں کا سامنا کرنے والے لوگوں کی مدد کیسے کی جائے؟۔