امریکہ میں ایک یونیورسٹی کے محققین نے ذیابیطس اور کینسر کے مریضوں کے لیے انجیکشن کے بجائے گولیوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی بیماریوں کا علاج کرنے کی رہنمائی کی ہے۔ ان بیماریوں کی کچھ دوائیں پانی میں گھل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں آنتوں کے ذریعے خون تک جانا ناممکن ہو جاتا ہے، جو کھانے پینے کو عملدرآمد کرتی ہیں۔ نتیجے کے طور پر ذیابیطس کے منشیات کو منہ سے نہیں لیا جاسکتا ہے۔

لیکن ریور سائیڈ میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے محققین نے ایک کیمیکل "ٹیگ" تیار کیا ہے جو ان ادویات کو آنتوں کے ذریعے خون میں داخل کیا جاسکتا ہے۔ ایک چھوٹا پیپٹائڈ، جو پروٹین کے ٹکڑے جیسا دکھتا ہے، ٹیگ بناتا ہے۔ کیونکہ وہ نسبتاً چھوٹے مالیکیولز ہوتے ہیں، آپ انہیں کیمیاوی طور پر دواسازی کے دیگر مالیکیولز سے چوڑ سکتے ہیں۔ اور استعمال کرسکتے ہیں، UCR کیمسٹری کے پروفیسر من سو نے اس تحقیق کی قیادت کی ہے۔

سو نے کہا کہ"ہمیں توقع نہیں تھی کہ یہ پیپٹائڈ خلیات میں اپنا راستہ بنائے گا۔ اس نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا ہے،" میں ہمیشہ سے اس طرح کا کیمیکل ٹیگ تلاش کرنا چاہتا تھا، اور یہ سب اچانک ہوگیا۔" سو کے مطابق، اس دریافت نے محققین کو حیران کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے سوچا تھا کہ اس طرح کے ڈیلیوری ٹیگ کو منفی چارج شدہ خلیوں میں قبول کرنے کے لیے اسے مثبت چارج کرنے کی ضرورت ہوگی۔ غیر جانبدار پیپٹائڈ ٹیگ EPP6 کے ساتھ ان کی تحقیق اس تصور کی تردید کرتی ہے۔

سو گروپ نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے کیک اسکول آف میڈیسن میں کائی چین گروپ کے ساتھ مل کر پیپٹائڈ کو چوہوں کے جسم میں منتقل کرنے کی صلاحیت کی جانچ کی۔ جس کے بعد ٹیم نے نوٹ کیا کہ پیپٹائڈ پی ای ٹی اسکین کا استعمال کرتے ہوئے خون کے ذریعے جانوروں کے اعضاء تک کیسے پہنچتا ہے۔ انسولین جیسی کئی ادویات کو انجیکشن کے ذریعے مریضوں کو دیا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ ان کی تحقیق کی آئندہ سیریز اس صورتحال کو پلٹ دے گی اور انہیں اس ٹیگ کو ادویات اور کیمیکلز کی ایک وسیع رینج سے منسلک کرنے کے قابل بنائے گی۔