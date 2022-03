مرد اور خواتین دونوں کو جلد سے متعلق کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی جلد کی خشکی، آئلی جلد یا سیاہ دھبوں اور اسٹریچ مارک کی وجہ سے آپ خود کو آئینے میں دیکھنے سے کتراتے ہو اور کچھ ماضی کے تجربات کی وجہ سے بھی چہرے پر نشانات پڑجاتے ہیں۔ یہ چیزیں بے چینی اور اضطراب کا باعث بنتی ہیں، خاص طور پر جب یہ نشانات چہرے، گردن اور بازؤں جیسے عام طور پر دکھائی دینے والی جگہوں پر نمایاں ہونے لگتے ہیں۔اس طرح کے نشانات سے چھٹکارا پانے اور جلد کی ساخت کو بہتر بنانے کے لیے ان کو آزمائیں! How to get Rid of Skin Scars and Marks

لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم سب میں خامیاں ہوتی ہیں اور ہر چوٹ اور دھبوں کی اپنی کہانیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی بار میراتھن دوڑنے کے وقت گرنے سے آپ کے گھٹنے میں چوٹ لگی ہوگی یا نو عمری میں کھانا پکانا سیکھنے کے دوران آپ کے ہاتھ جلیں ہوں گے یا گوا کے آپ کے کالج ٹرپ سے لوٹنے کے وقت آپ موٹر سائیکل سے گریں ہوں گے یا وزن کم ہونے کے بعد آپ کے جسم میں اسٹریچ مارک رہ گئے ہوں گے اور ایسے کئی نشانات آپ کے جسم میں ہوں گے لیکن آپ نے ان تمام نشانات کو وقت دیا اور اب یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہوگیا ہے۔ جبکہ ان میں سے کچھ نشانات خود بخود دور ہوجاتے ہیں اور کچھ وقت کے ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں۔ Best Skin Care Products

اگر خواتین کی بات کی جائے تو معاشرے نے ہمیشہ سے خواتین کو کامل بننے کے لیے مجبور کیا ہے، جس کی وجہ سے آج زیادہ تر خواتین اپنی خامیوں کو قبول کرنے کے بجائے انہیں چھپانے کی کوشش کرتی ہیں، چاہے وہ جسم کا رنگ ہو یا جسم کا سائز، یہ چیزوں کو وہ اپنی نظروں میں نامکمل سمجھتی ہیں۔ جسم کے دھبے اکثر جسمانی تکلیف اور خارش کا سبب بنتے ہیں لیکن ان کے نفسیاتی اثرات بھی ہوتے ہیں، جو ہمارے اعتماد کو متاثر کرسکتے ہیں۔

ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں شکل اور کپڑے زیادہ اہمیت رکتھے ہیں، جس کی وجہ سے انسانی فطری طور پر اپنی ان خامیوں کو چھپانے کی کوشش کرنے لگتا ہے جسے معاشرے میں ناقابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ ہم اپنے دھبوں کو چھپانے کے لیے کبھی میک اپ لگاتے ہیں یا پورے بازو والے کپڑے پہنتے ہیں یا مہنگے علاج کرواتے ہیں۔

لیکن سب سے اہم ہوتا ہے آئینہ میں نظر آنے والے خامیوں سے پیار کرنا سیکھنا اور جلد کی صحت کے لیے مثبت رویے کا انتخاب کرنا۔ اس آرٹیکل میں ہم آپ کو تھکا دینے والے اسکین کئیر کا انتخاب نہیں کرنے کو کہیں گے، جو عام داغ دھبوں، مہاسوں کے نشان، جلنے، اسٹریچ مارک کو دور کرنے کا دعوی کرتے ہیں۔ آج مارکیٹ میں اتنے طرح کے سکین کئیر پروڈکٹس ہیں جو آپ کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے مزید بڑھا دیں گے۔ اس آرٹیکل میں ہم ان اجزاء کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو جلد کی صحت کے لیے ضروری ہے۔

وٹامن اے

ریٹینول قدرتی طور پر وٹامن اے کی ایک شکل ہے۔ ریٹینول، آکسیڈیشن کو روکنے کے لیے پالمیٹک ایسڈ کے ساتھ ایسٹریفیکیشن کے عمل سے گزرتا ہے۔ یہ جلد میں آئے نئے پن کو ظاہر کرتا ہے اور ایپی ڈیرمس کی موٹائی کو بڑھاتا ہے۔ خاص طور پر بوڑھے ہورہے جلد کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔

وٹامن ای

وٹامن ای کو سائنسی طور پر جلد کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا گیا ہے، بنیادی طور پر یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس فری ریڈیکلز کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ فری ریڈیکلز صحتمند خلیوں پر حملہ کرتے ہیں اور جلد کو نقصٓن پہنچاتے ہیں، جو بعد میں قبل از وقت بڑھاپے کا باعث بنتے ہیں۔ وٹامن ای ایپیڈرمس کی نمی کو بھی بڑھاتا ہے، جس سے یہ نرم ہوتے ہیں۔ یو وی شعاعوں سے جھلس گئے جلد کی خراب خلیوں کی تعداد کو کم کرتا ہے۔اس میں زخم بھرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے۔

کیمومائل کا تیل

کیمومائل کا تیل سوزش کو کم کرتا ہے اور جلد کو آرام اور سکون پہنچاتا ہے۔ یہ اس وقت موثر ہوتا ہے جب جلد پر اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی جسمانی حالتوں سے دباؤ پڑتا ہے۔

لیوینڈر کا تیل

لیوینڈر کے تیل سے جلد کو متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں اس سے جلد ملائم اور جلد میں موجود پیچیدگیوں کو ختم کرتا ہے۔

روزمیری کا تیل

روزمیری کے تیل کو جلد کے کنڈیشنگ ایجنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی آرام دہ خصوصیات اور ہلکی اینٹی سیپٹک صلاحیت ہے۔

جب وٹامنز کی بات آتی ہے، تو ہم ان کے کیپسول کو بھی کھانا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح مذکورہ ذکر کردہ پودوں سے بنے تیل کو زخموں اور نشانوں پر لگایا جاسکتا ہے۔ آج بہت سے آرگینک چیزیں دستیاب ہیں جو قدرتی تیل کے استعمال پر زور دیتے ہیں۔ تاہم، جلد کی مختلف پریشانیوں کے علاج کے لیے متعدد مصنوعات کا استعمال کرنا ایک چیلنج ہے۔