حیدرآباد: سردی کے موسم میں ماحول میں نمی کی کمی اور جلد پر ہونے والے اس کے اثرات کی وجہ سے عام طور پر کئی طرح کے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کئی بار اس پر توجہ نہ دینا بھی مسائل میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ موسم سرما میں جلد سے متعلق کون سے مسائل آپ کو زیادہ پریشان کرتے ہیں اور ان مسائل سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔

سردی کا موسم شروع ہوتے ہی ان علاقوں میں جہاں سردی کا اثر زیادہ ہوتا ہے لوگوں میں جلد سے متعلق کئی طرح کے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ فضا میں نمی کی کمی، خشک ہوائیں، اونی یا ضرورت سے زیادہ گرم کپڑوں کی مسلسل نمائش اور دھوپ میں بہت کم یا زیادہ وقت گزارنے سمیت دیگر کئی وجوہات کی وجہ سے لوگ مختلف امراض کے شکار ہوجاتے ہیں۔

سردیوں کے موسم میں جلد کے کون سے مسائل زیادہ پریشان کن ہوتے ہیں، یا زیادہ سنگین مسائل کے باعث بنتے ہیں، اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے، ای ٹی وی بھارت سکھی بھو کی ٹیم نے اتراکھنڈ سے تعلق رکھنے والی ماہر امراض جلد آشا سکلانی سے بات کی۔

ڈاکٹر آشا کا کہنا ہے کہ سردیوں کے موسم میں نہ صرف ماحول میں نمی کی کمی کا اثر جلد پر ہوتا ہے بلکہ دیگر کئی وجوہات کی وجہ سے بھی سردیوں کے موسم میں جلد سے متعلق مسائل میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ ماحول میں نمی کی کمی کے علاوہ آلودگی، کھانے میں لاپرواہی، جلد کی دیکھ بھال میں کمی، سورج کی روشنی کا نہ ہونا جیسے کئی بیماریوں سے منسلک ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی صحت متاثر ہوتی ہے۔

جلد سے متعلق کچھ مسائل جو اس موسم میں سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ درج ذیل ہیں۔

خشک جلد

آشا سکلانی کے مطابق سردیوں کے موسم میں جلد کی خشکی ایک مسئلہ بن جاتی ہے جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ یہ کئی دیگر مسائل کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔

سردیوں میں ماحول میں نمی کی کمی ہوتی ہے اور اس موسم میں اکثر لوگ پانی بھی کم پیتے ہیں، ایسے میں جلد میں نمی کی کمی ہونا لازمی ہے۔ جس کا اثر جلد پر انتہائی خشکی کی صورت میں دیکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات جلد کی خشکی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ جلد پھٹنے لگتی ہے اور اس میں پڑی دراڑوں سے خون بھی آنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خشکی کی وجہ سے کئی بار جلد کے کچھ حصوں کا رنگ بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے یا ان پر خشک دھبے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ خشک ہونے کی وجہ سے عام طور پر جلد میں بہت زیادہ خارش بھی ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے کئی بار جلد پر زخم بھی ہوجاتے ہیں۔

موسم سرما میں جلد پر خارش

سرد ہواؤں کی وجہ سے اس موسم میں جلد پر خارش کا مسئلہ بہت سے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے۔ جلد پر خارش کی وجہ سے زیادہ تر صورتوں میں جلد پر خشک دھبے، جلن، درد اور خارش جیسی علامات نظر آتی ہیں۔ لیکن یہاں قابل غور یہ ہے کہ اگر اس مسئلے کو نظر انداز کر دیا جائے تو جلد میں ایکزیما اور سورائسس سمیت بعض دیگر جلد کی بیماریوں کے شروع ہونے یا اس کے مضر اثرات میں اضافے کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔

سردیوں کے موسم میں حساس جلد والے لوگوں میں ایکنی کا مسئلہ دیکھا جاتا ہے۔ دراصل اس موسم میں جلد میں نمی کی کمی کی وجہ سے اس کی اوپری تہہ خشک ہوجاتی ہے۔ ایسی صورت میں جب جلد سے مردہ جلد کو نہیں ہٹایا جاتا تو اس سے جلد کے سوراخ بند ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب تیل والی جلد والے لوگوں میں یہ مسئلہ زیادہ بڑھ سکتا ہے جس کی وجہ سے جلد پر مہاسوں اور ایکنی کا مسئلہ بڑھنے لگتا ہے۔ ڈاکٹر آشا کا کہنا ہے کہ سردیوں کے موسم میں خارش، داد، سیروسس، جلد کے دھبے، خشکی اور دیگر کئی قسم کے مسائل عام طور پر دیکھے جاتے ہیں۔

مسائل سے بچنے کا طریقہ

ڈاکٹر آشا کا کہنا ہے کہ سردیوں کے موسم میں فضا میں نمی کی کمی کو روکنا تو ممکن نہیں ہے لیکن اس کا اثر جلد پر زیادہ نہیں پڑے اور سردیوں کے موسم میں جلد کو پیش آنے والے دیگر مسائل سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ ذہن میں رکھنا بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ جن میں سے کچھ چند درجہ ذیل ہیں۔

سردیوں کے موسم میں زیادہ تلی ہوئی، بھنی ہوئی، مصالحہ دار اور بھرپور غذا کھانے کے بجائے ایسی غذا کھائی جائے جس میں ہری سبزیاں، پھل اور خشک میوہ جات ہوں۔ یہ نہ صرف ہمارے جسم میں غذائی اجزاء کی ضرورت کو پورا کرتا ہے بلکہ نظام انہضام کو صحت مند اور تندرست رکھنے کا بھی کام کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے بالواسطہ اور بالواسطہ جلد سے متعلق امراض میں کافی حد تک راحت مل سکتی ہے۔

سردیوں کے موسم میں آپ کو پیاس لگے یا نہ لگے، پانی اور مائعات کو روزانہ مطلوبہ مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے جلد میں نمی برقرار رہے گی۔ جہاں تک ممکن ہو اس موسم میں چائے اور کافی کے زیادہ استعمال سے گریز کیا جائے کیونکہ یہ جلد اور نظام ہاضمہ دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کے بجائے سبز چائے ایک بہتر آپشن ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ اس علاوہ سردیوں میں بہت گرم پانی نہیں پینا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو، سردیوں کے موسم میں ہمیشہ نیم گرم پانی پینا چاہیے۔ سردیوں کے موسم میں بھی گھر سے باہر نکلتے وقت ہمیشہ اچھی سن اسکرین کا استعمال کرنا چاہئے۔ ہیٹر کے ساتھ براہ راست رابطے میں نہیں بیٹھنا چاہئے۔

ڈاکٹر سے مشاورت کی ضرورت ہے

ڈاکٹر آشا کا کہنا ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد بھی اگر جلد کی خشکی کم نہیں ہو رہی ہے اور جلد کے مسائل بڑھ رہے ہیں یا پریشان کن ہیں تو اس کے لیے ماہر امراض جلد سے مشورہ کر کے اس مسئلے کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا کرنے میں ناکامی بعض اوقات سنگین مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔