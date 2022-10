کولمبیا: ایک نئی تحقیق نے دریافت کیا ہے کہ طرز زندگی میں قلیل مدتی تبدیلیاں خون کی نالیوں کی انسولین کی حساسیت کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اس تحقیق نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ تبدیلیاں مردوں اور خواتین کو مختلف طریقے سے کیسے متاثر کرتی ہیں۔ یہ مطالعہ جریدے "اینڈو کرائنولوجی" میں شائع ہوا تھا۔ How men, women react to reduced physical activity, increased sugar in their diet

Vascular insulin-resistance" انسولین ریزسٹنس موٹاپا اور ٹائپ 2 ذیابیطس کی ایک خصوصیت ہے جو پیریفرل آرٹری ڈیزیز کو بڑھانے میں مددگار ہوتا ہے۔ اس تحقیق کے لیے محققین نے 36 نوجوان اور صحت مند مرد اور خواتین میں 10 دن کی کم جسمانی سرگرمی کے ذریعے ان کے قدموں کی تعداد کو 10,000 سے 5,000 تک کم کر کے ان میں انسولین کے خلاف مزاحمت کی جانچ کی۔ تمام شرکاء نے اپنے میٹھے مشروبات کی مقدار میں تقریبا چھ کین تک سوڈا کا اضافہ کیا تھا۔

"کمیلا مینریک-آسیویڈو، ایم ڈی، میڈیسن کے ایسوسی ایٹ پروفیسر نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسولین کی مزاحمت اور قلبی امراض کے واقعات مردوں کے مقابلے میں خواتین میں کم ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مردوں اور عورتوں نے مختصر وقت میں اپنی خوراک اور جسمانی سرگرمیاں کم کرکے شوگر کے حوالے سے کیا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ بعد ازاں نتائج سے معلوم ہوا کہ مردوں میں بیٹھے رہنے والے طرز زندگی اور شوگر کی زیادہ مقدار کی وجہ سے ٹانگوں میں انسولین سے چلنے والے خون کے بہاؤ میں کمی واقع ہوئی اور ایڈروپن نامی پروٹین میں کمی درج کی گئی جو انسولین کی حساسیت کو کنٹرول کرتا ہے اور قلبی امراض کے لیے ایک اہم بائیو مارکر ہے۔

اس تحقیق میں MU کی پوری تحقیقی ٹیم اور Luis Martinez-Lemus، DVM، PhD، میڈیکل فارماکولوجی اور فزیالوجی کے پروفیسر کے علاوہ غذائیت کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکیٹرل فیلوز روجیریو سورس بھی شامل تھے۔ اس مطالعہ کے لیے معاونت کا حصہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ اور VA میرٹ گرانٹ کے ذریعے فراہم کیا گیا تھا۔ ضروری نہیں کہ مواد فنڈنگ ​​ایجنسی کے خیالات کی نمائندگی کرتا ہو۔