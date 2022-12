حیدرآباد: آپ کے کچن میں رکھے لہسن کے فوائد سے شاید آپ ناواقف ہیں۔ لہسن صحت کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے اور کئی بیماریوں کا دشمن بھی۔ لہسن میں اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلامیٹری خصوصیات پائی جاتی ہیں جو جسم کے درد کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ جوڑوں کے درد سے پریشان ہیں تو لہسن آپ کے لیے کافی مفید ہے۔ Garlic kept in kitchen is beneficial many diseases

بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ناقص خوراک کی وجہ سے لوگوں میں کولیسٹرول کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لہسن کی ایک یا دو لونگ خالی پیٹ کھانے سے خون میں جمع ہونے والے کولیسٹرول کو باہر نکلنے میں مدد ملتی ہے۔ لہسن کھانے سے انسانی مدافعتی نظام مضبوط رہتا ہے۔ دراصل لہسن میں وٹامن بی 6، وٹامن سی اور بہت سے معدنیات پائے جاتے ہیں۔ یہ جسم کو ڈیٹاکس کرنے میں بھی بہت موثر ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سردی اور کھانسی کو بھی دور رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

اگر کسی کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو ایسی صورتحال میں لہسن کا استعمال فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ لہسن کے ایک یا تو لونگ خالی پیٹ کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔

لہسن کا کسی بھی شکل میں استعمال انسان کے ہاضمہ کو مضبوط رکھتا ہے۔ ایسے میں اگر کسی کی قوت ہضم کمزور ہو تو وہ لہسن کو اپنی خوراک میں ضرور شامل کرے۔

