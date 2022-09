نئی دہلی: زیادہ تر لوگ الجھن میں رہتے ہیں کہ ویکس کریں یا شیو، کیونکہ یہ ایک چیلنجنگ فیصلہ ہوتا ہے، اس کا چھوٹا سا انتخاب بڑا اثر ڈال سکتا ہے۔ Four reasons waxing is better than shaving

سیونگ سے آپ کی جلد صرف چند دنوں میں کانٹے دار ہو جاتی ہے، جبکہ ویکسنگ آپ کے جلد کو تقریباً تین ہفتوں تک بچے کے تلووں کی طرح نرم اور ہموار محسوس کراتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے مصروف طرز زندگی کے ساتھ ساتھ ہر چند دنوں میں شیو کرنے کے لیے وقت تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تاہم ویکسنگ کے بعد کئی ہفتوں تک جلد ہموار اور مخملی رہتی ہے، کیونکہ ویکس کے بال جڑ سے مکمل طور پر اگتے ہیں۔

سیونگ کے لیے اگر آپ استرا کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ریزر بلیڈ سے پیدا ہونے والے دردناک کٹ اور نِکس کے بغیر ویکسنگ کے ذریعے سیونگ ممکن ہے۔ویکسن آپ کو بہترین نتائج دیتی ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ استرا سے بال مونڈانے سے جلن، موٹے بال، اسکرین پر کالاپن اور جلد پر سوجن آسکتی ہے۔ اس کے برعکس، ویکسنگ جلد کو محفوظ رکھتی ہے۔ Four reasons waxing is better than shaving!

ویکسنگ کا ایک اضافی فائدہ یہ ہے کہ یہ جلد کے مردہ خلیوں سے چھٹکارا پانے میں مدد کرتا ہے۔ آپ کی جلد نرم ہو جائے گی کیونکہ جلد کے مردہ خلیوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ابھی بھی ویکسنگ سے چند دن پہلے ایکسفولیئٹ کر سکتے ہیں۔ اندر گرنے والے بالوں کو روکنے کے لیے، ویکسنگ سے کئی دن پہلے اپنی جلد کو ایکسفولیئٹ کریں۔ مونڈنے کے بعد، کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی جلد سیاہ نظر آتی ہے۔ تاہم، یہ waxing کے بعد معاملہ نہیں ہے. آپ کی جلد کو ایکسفولیئٹ کرنے کے علاوہ، ویکسنگ سے ہائپر پگمنٹیشن کو روکنے میں بھی مدد ملتی ہے۔

اگر آپ باقاعدگی سے ویکسنگ شیڈول کو برقرار رکھتے ہیں تو آپ کے بال آہستہ آہستہ بڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کے بال میں اضافہ ہوگا تو آپ کو احساس ہوگا کہ سیونگ سے زیادہ ماثر ویکسنگ ہے۔

