حیدرآباد: گردے کی پتھری کا مسئلہ بہت عام ہے۔ چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک میں کڈنی اسٹون کا معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن کے مطابق ہر سال پانچ لاکھ سے زائد افراد کو گردے کی پتھری کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ گردے کی پتھری سے چھٹکارا پانے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں یا معلومات کے لیے جاننا چاہتے ہیں تو ہم اپنے مضمون کے ذریعے کچھ ایسے مشروبات بتانے جارہے ہیں جو گردے کی پتھری کو قدرتی طور پر دور کر سکتے ہیں۔

گردے میں پتھری ہونے کی صورت میں وقت پر علاج ضروری ہوتا ہے تاہم کچھ مشروبات ایسے بھی ہیں جس کو پینے سے اس مسئلے سے نجات مل سکتی ہے اور قدرتی طور پر یہ مشروبات پتھری کو نکالنے میں مدد کرسکتے ہیں۔

گردے کی پتھری کو قدرتی طور باہر نکالنے کے کچھ طریقے:

پانی: جسم میں پانی کی کمی گردے کی پتھری کا اہم وجہ ہے۔ اسی لیے پتھری کو قدرتی طور پر باہر نکالنے کے لیے بہت زیادہ پانی پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ تمام مشروبات قدرتی طور پر پیشاب کی نالی سے زہریلے مادے اور پتھری کو باہر نکالتے ہیں۔ اگر آپ کا پیشاب پیلا اور ہلکا رنگ کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھی طرح سے ہائیڈریٹ ہے۔ تاہم، اگر اس کا رنگ سیاہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پانی کی کمی ہے۔

دودھ: گردے کی پتھری سے نجات کے لیے دودھ ایک بہترین مشروبات ہے۔ ایسا اس لیے ہے، کیونکہ اس میں بڑی مقدار میں کیلشیم پائی جاتی ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اور گردے کے پتھری کو روکتا ہے۔

لیمو پانی: گرم پانی میں تازہ لیموں کا رس نہ صرف مشروبات کو تازگی بخشتا ہے بلکہ آپ کو ہائیڈریٹ بھی رکھتا ہے اور گردے کی پتھری کو توڑنے میں مدد کرتا ہے۔ تاہم اسے دانتوں کے رابطے میں آنے سے روکنے اور تیزابیت کے اثر کو کم کرنے کے لیے اسے اسٹرا کے ذریعے کھایا جانا چاہیے۔

سیب کا سرکہ: ایک گلاس پانی میں دو کھانے کے چمچ ایپل سائڈر سرکہ گردے کی پتھری کو نرم، محلول یا ٹوڑ سکتا ہے، جو پیشاب کے ذریعے باہر نکل سکتا ہے۔ تاہم، اسے اعتدال میں استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے کیونکہ اس کی تیزابیت کی سطح معدے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔