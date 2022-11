حیدرآباد: ذیابیطس میں کچھ خوراک صحت کو جلد متاثر کرتی ہے۔ اس میں جیسے ہی شوگر کا لیول بڑھتا ہے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں ذیابیطس میں خوراک پر توجہ دینا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے۔ بعض پھلوں کو صحت بخش سمجھتے ہوئے ہم انہیں ذیابیطس میں بھی کھاتے ہیں لیکن ان پھلوں کے ہمارے صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ Diabetic patients should not consume this fruit by mistake

آم

آم کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے۔ تاہم بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ذیابیطس میں اسے کھانے سے فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ خیال بلکل غلط ہے۔ آم ہائی گلیسیمک انڈیکس والے پھلوں میں سے ایک ہے۔ آم شوگر کی سطح کو مزید بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔

ذیابیطس کے مریض یہ پھل بھول کر بھی نہ کھائیں

انناس

انناس کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ذیابیطس میں انناس کا جوس پیتے ہیں لیکن اس میں چینی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ جو ذیابیطس کے مریضوں کے خطرناک ثابت ہوسکتی ہے۔

ذیابیطس کے مریض یہ پھل بھول کر بھی نہ کھائیں

کیلا

پکے ہوئے کیلے کا گلیسیمک انڈیکس لیول زیادہ ہوتا ہے۔ یہ فوری طور پر شوگر کی سطح کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے شوگر کے مریضوں کو کیلا کھانے سے پرہیش کرنا چاہیے۔

ذیابیطس کے مریض یہ پھل بھول کر بھی نہ کھائیں

چیکو

ہائی شوگر میں چیکو کھانا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ چکو بلڈ شوگر کی سطح کو بڑھا سکتا ہے۔ شوگر کے مریض کو چکو کھانے سے پرہیز کرنا چاہئے۔

ذیابیطس کے مریض یہ پھل بھول کر بھی نہ کھائیں

لیچی

لیچی شوگر لیول بڑھانے میں کارآمد ہے۔ شوگر کے مریضوں کو لیچی کا استعمال نہیں کرنا چاہئے، ورنہ ذیابیطس کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔