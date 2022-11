نئی دہلی: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کی جانب سے جاری 2021 کی رپورٹ کے مطابق، دنیا میں تقریباً 2.2 بلین لوگ قریب اور دور کی بینائی کے مسائل سے دو چار ہیں۔ بھارت دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے جہاں 20 فیصد سے زیادہ لوگ بینائی کے مسائل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ بینائی کی خرابی کو دور کرنا دنیا بھر میں صحت کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات میں عمر، جینیات اور ماحول شامل ہیں۔ Daily Habits that Affect your Eyesight

تاہم، کچھ روزمرہ کی عادات ایسی بھی ہوتی ہیں جو کسی بھی شخص کی بینائی کو متاثر کر سکتی ہیں (Daily habits that impact your eyesight) اور اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ Daily Habits that Affect your Eyesight

موبائل یا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر زیادہ وقت گزارنا بینائی کی کمی کی بڑی وجہ ہے۔ وبائی مرض کے بعد سے گھر سے کام کا اصول ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ اس طرح کی طرز زندگی آنکھوں کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے اور اگر صحیح وقت پر جانچ نہ کی جائے تو آنکھوں سے متعلق دیگر بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک متعلقہ حالت "اسکرین اندھا پن" یا کمپیوٹر وژن سنڈروم ہے۔ 20-20-20 حکمت عملی ڈیجیٹل آلات کے ضرورت سے زیادہ استعمال کے مسئلے پر قابو پانے کا ایک سادہ لیکن مؤثر طریقہ ہے۔ اس تھراپی کا مطلب ہے آنکھ کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے بار بار وقفہ لینا۔ سسٹم سے 20 فٹ دور بیٹھ کر، ہر 20 منٹ میں کم از کم 20 سیکنڈ کا وقفہ لینا چاہیے۔ Daily Habits that Affect your Eyesight

نیند کی کمی بھی ہمارے صحت پر بہت سے منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ یہ ہماری آنکھوں کی صحت پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کمزور مدافعتی نظام، وزن میں اضافہ، دل کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر، موڈ میں تبدیلی اور یادداشت کے مسائل بھی پیدا کرسکتا ہے۔ کافی آرام نہ کرنے سے آنکھیں سیاہ ہو سکتی ہیں، بینائی دھندلی ہو سکتی ہے، اس لیے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ تقریباً 7 سے 9 گھنٹے کی اچھی نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ Daily Habits that Affect your Eyesight

کیا آپ ان چیزوں کے عادی ہیں؟ تو بینائی کی کمی کا سبب بن سکتی ہے، ہماری آنکھیں UV شعاعوں اور موسمی عناصر کے لیے کمزور ہیں جو ہماری بینائی کی صحت کو کئی طریقوں سے متاثر کر سکتی ہیں۔ عینک کا باقاعدگی سے پہننا میکولر انحطاط یا موتیابند کی نشوونما کو روک سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، دھوپ کے چشمے ہوا اور گردوغبار کو روک کر خشک آنکھوں کے سنڈروم کو روکنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ Daily Habits that Affect your Eyesight

پانی کے اجزاء کی کمی

جسم کو ہائیڈریشن برقرار رکھنے کے لیے پانی ضروری ہے۔ ہماری آنکھوں کا انحصار پانی پر ہوتا ہے جو آنسوؤں کی صورت میں نکلتا ہے۔ دھول، گندگی کا ہمارے آنکھوں میں داخل ہونا معمول کی بات ہے۔ نمی نہ ہونے کی صورت میں آنکھوں میں کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ وافر مقدار میں پانی پینا اور ہر روز ہائیڈریٹ رہنا۔ مزید یہ کہ بصری امراض کا بروقت پتہ لگانے اور علاج کے لیے آنکھوں کا باقاعدہ معائنہ بھی ضروری ہے۔