حیدرآباد: سادہ نظر آنے والا خشک میوہ کشمش غذائی اجزاء کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ خون کی کمی کے علاج سے لے کر کولیسٹرول کی سطح کو برقرار رکھنے تک، یہ چھوٹے خشک میوے قدرتی طور کئی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اگر آپ کشمش کے فوائد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کشمش کو پانی میں بھگو کر کھائیں۔ ایک گلاس پانی میں 8 سے 10 کشمش رات کو بھگو دیں اور صبح کھالی پیٹ کھائیں۔ کشمش اینیمیا کے علاج کے ساتھ ساتھ دیگر کئی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ اس مضمون میں کشمش کے حوالے سے کئی فوائد ذیل ہیں۔

کشمش اینیمیا جیسے بیماری کو دور کرتا ہے

کشمش غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ کشمش میں آئرن اور بی کمپلیکس، وٹامنز کی زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے یہ خون کی کمی کو دور کرنے میں موثر ہوتا ہے۔ کشمش میں موجود کاپر خون کے سرخ خلیات کی پیداوار میں بھی مدد کرتا ہے۔

ہڈیوں کی صحت کے لیے بہترین

کشمش میں کیلشیم کی زیادہ مقدار ہوتی ہے اور یہ مائکرو نیوٹرینٹس سے بھرپور ہوتی ہے۔ روزانہ بھیگی ہوئی کشمش کھانے سے ہڈیاں صحت مند اور مضبوط رہتی ہیں۔

کشمش کینسر کی روک تھام میں مؤثر

کشمش میں اینٹی آکسیڈینٹ کیٹیچنز کی موجودگی بڑی مقدار میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جسم کو آزاد ریڈیکلز سے بچانے میں مدد کرتا ہے جو رسولیوں اور بڑی آنت کے کینسر سے بھی نجات دلاتا ہے۔

بڑھاپے کی رفتار کو کم کرتا ہے کشمش

کشمش میں ایک حیرت انگیز جز ہوتا ہے - resveratrol، جو جلد کے نئے خلیات کو پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جلد کی مرمت کی صلاحیت کو تیز کر نے ساتھ ساتھ یہ آپ کی عمر کی رفتار کو بھی کم کر دیتا ہے۔

کشمش سانس کی بو کو روکتی ہے۔

کشمش میں موجود اینٹی بیکٹیریل خصوصیات منہ کی صحت کو برقرار رکھنے اور سانس کی بدبو سے نجات دلانے میں مدد کرتی ہیں۔

کشمش بی پی کو کنٹرول کرتا ہے

کشمش میں موجود پوٹیشیم آپ کے جسم میں نمک کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے اور اسی وجہ سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ ہضمی نظام کو بہتر بناتا ہے۔ بھیگی ہوئی کشمش فائبر سے بھرپور ہوتی ہے۔ قبض کی حالت میں بھیگی ہوئی کشمش کھانے سے قبض نہیں ہوتی اور آپ کا ہاضمہ بھی درست رہتا ہے۔

کشمش قوت مدافعت کو بڑھانے میں مددگار ہوتا ہے

وٹامن بی اور سی سے بھرپور کشمش آپ کی قوت مدافعت کو مضبوط بنانے میں مدد کرتی ہے اور اس طرح آپ کا جسم انفیکشن سے محفوظ رہتا ہے۔