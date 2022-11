لندن: برطانیہ کے محققین کی ایک ٹیم نے بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی صحت پر COVID-19 کا گہرا اثر پایا ہے، جس کے نتیجے میں آئندہ امدادی خدمات کی مانگ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف ایکسیٹر اور یونیورسٹی آف کیمبرج کی سربراہی میں ہونے والی یہ تحقیق پہلی تحقیق ہے جس میں وبائی امراض سے پہلے اور اس کے دوران نوجوانوں کی ذہنی صحت کے حوالے سے جانکاری فراہم کی گئی ہے۔ Covid has affected mental health of children and youth

یہ مطالعہ وبائی امراض کے دوران دنیا بھر میں مختلف عمر کے بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی صحت میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرتا ہے۔ یونیورسٹی آف ایکسیٹر سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر تمسین نیولو-ڈیلگاڈو نے کہا کہ "تحقیقاتی جائزے میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ پہلے سے پھیلی ہوئی امدادی خدمات کی مانگ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ Covid has affected mental health of children and youth

محققین نے جرنل آف چائلڈ سائیکالوجی اینڈ سائیکاٹری میں شائع ہونے والی تحقیق میں کہا کہ وبائی مرض سے بازیابی میں بچوں اور نوجوانوں کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے اور مستقبل میں کسی بھی وبا سے نمٹنے کے لیے بنائی جانے والی منصوبہ بندی میں واضح طور پر غور کیا جانا چاہیے۔ اس تحقیق میں محققین کو ذہنی صحت کے وسیع پیمانے پر اقدامات میں کمی کے کچھ ثبوت ملے ہیں۔ جیسے کہ رویے، جذبات، یا اضطراب کے ساتھ مجموعی مسائل میں اضافہ، اور ساتھ ہی ایسی کئی مطالعوں کا پتہ چلا جن میں دماغی صحت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ذہنی صحت میں کچھ بہتری کی اطلاع ملی۔ Covid has affected mental health of children and youth

مطالعہ کے مصنف ڈاکٹر ابیگیل رسل، جو یونیورسٹی آف ایکسیٹر کے پروفیسر ہیں انہوں نے کہا کہ وبائی مرض کے دوران تحقیق میں تیزی کا مطلب یہ تھا کہ بہت ساری تحقیق موقع پرست نمونوں کا استعمال کرکے کیا گیا تھا، مثال کے طور پر آن لائن سروے جس میں لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیسا محسوس کررہے ہیں یا ان کے بچے کی ذہنی صحت متاثر ہوئی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ رسل نے کہا کہ ایک ریسرچ کمیونٹی کے طور پر، ہمیں فوری اپنے نوجوانوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے جو اپنی ذہنی صحت کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں۔ تاکہ ان پر اور ان کے خاندانوں پر پڑنے والے اثرات کو سمجھا جا سکے اور جہاں ضرورت ہو وہاں مدد کیا جاسکے۔ Covid has affected mental health of children and youth