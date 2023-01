حیدرآباد: یوں تو ہمارے جسم کے تمام اعضا مختلف اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن ان میں آنکھیں سب سے اہم سمجھی جاتی ہے۔ آنکھوں کے ذریعے ہی دنیا کی خوبصورتی کو دیکھا جاسکتا ہے۔ تاہم پورے جسم میں آنکھ ایک واحد اعضا ہے جس کو ہم سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فون، لیپ ٹاپ یا ٹی وی اسکرین کے سامنے زیادہ دیر تک بیٹھنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ جس کی وجہ سے آنکھوں میں درد، بھاری پن، سر درد، دھندلا نظر آنا، آنکھیں خشک ہونا اور یہاں تک کہ کندھے کے درد کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات اس کی وجہ سے آپ کو توجہ مرکوز کرنے اور سونے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ common mistakes may be causing damage to your eyes

روزمرہ کی زندگی میں لوگ ایسی بہت سی غلطیاں کرتے ہیں جس کا ان کی آنکھوں پر برا اثر پڑتا ہے اور بعد میں انہیں نقصان پہنچتا ہے۔ تو آج ہم اس مضمون کے ذریعے بتائیں گے کہ "کن غلطیوں کی وجہ سے آپ کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں"۔

آنکھوں کو دھونے کے لیے گرم پانی کا استعمال

بہت سے لوگوں کو گرم پانی سے آنکھوں کو دھونے کی عادت ہوتی ہے جو کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ آنکھوں کو ہمیشہ کمرے کے درجہ حرارت کے پانی یا ٹھنڈے پانی سے دھونا چاہیے۔

آنکھوں کا نہیں جھپکانا

پلکیں جھپکانا آنکھوں میں بھاری پن اور تناؤ سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ نہ صرف آنکھوں کو بریک دیتا ہے بلکہ یہ آنکھوں کو چکنا کر کے انہیں خشک ہونے سے روکتا ہے اور آنکھوں کے اندر کی گندگی کو بھی دور کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اکثر لوگ موبائل یا ٹی وی دیکھتے ہوئے آنکھیں نہیں جھپکاتے۔ ایسی صورتحال میں یہ ضروری ہے کہ آپ مسلسل آنکھیں جھپکاتے رہیں۔

آنکھوں کے لیے آئی ڈراپ خطرناک

بہت سے لوگ کسی بھی قسم کے درد یا جلن سے فوری نجات حاصل کے لیے آنکھوں میں آئی ڈراپ کا استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ تھوڑے وقت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں لیکن طویل عرصے تک ان کا استعمال آپ کی آنکھوں کو خشک کر دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ دیر تک آئی ڈراپس استعمال کرنے ہوں تو صرف تیل پر مبنی آئی ڈراپس کا استعمال کریں۔

سوتے وقت آئی ماسک کا استعمال

بہت سے لوگ سوتے وقت آئی ماسک کا استعمال کرتے ہیں۔ تاہم ہاٹ کمپریس آئی ماسک سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوسکتا ہے۔ لیکن سونے کے لیے ہر وقت آئی ماسک کا استعمال آپ کی آنکھوں کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوسکتا۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو سانس لینے دیں اور انہیں کھلا رکھیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنکھوں میں کسی بھی قسم کے انفیکشن سے بچنے کے لیے ہاٹ پیک کے بجائے کولڈ پیک استعمال کرنا چاہیے۔

آنکھوں کو رگڑنا

اکثر لوگ خارش وغیرہ کی وجہ سے بغیر کچھ سوچے آنکھوں کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنکھوں کو کسی بھی وجہ سے رگڑنا خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہماری آنکھوں میں ایک بہت پتلی تہہ ہوتی ہے جو ان کی حفاظت کرتی ہے۔ آنکھوں کو رگڑنے سے اس تہہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسی حالت میں آنکھوں کو رگڑنے کے بجائے ٹھنڈے پانی سے دھونا چاہئے ہے۔

