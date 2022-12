حیدرآباد: برازیل کے عظیم فٹ بال کھلاڑی پیلے کی صحت کے حوالے سے نہ صرف فٹبال کے شائقین بلکہ عام لوگوں (برازیلین فٹبال لیجنڈ پیلے) میں بھی تشویش دیکھی جارہی ہے۔ دراصل پیلے کولن کینسر سے متاثر ہیں۔ لیکن حال ہی میں فٹبالر پیلے کے مداحوں کی پریشانی اس وقت بڑھ گئی جب ان میں کووڈ 19 کی تصدیق ہوئی۔ کینسر اگرچہ کوئی بھی ہو، پیچیدہ بیماری کے زمرے میں آتا ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں میں طبی دنیا میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں کینسر کی زیادہ تر اقسام کا بروقت پتہ لگانے اور اس کا مناسب علاج کیا جا رہا ہے، کولن کینسر بھی ایسا ہی ایک کینسر ہے۔ Colon cancer can be cured with timely treatment

غور طلب ہے کہ کولن کینسر کے معاملے میں گزشتہ چند سالوں میں نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دنیا میں تیزی اضافہ ہوا ہے ۔ یہاں تک کہ بھارت میں اس کینسر کو چوتھے سب سے زیادہ عام کینسر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس قسم کے کینسر کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ای ٹی وی بھارت کی سکھی بھوا ٹیم نے ڈاکٹر دگپال دھرکر، سینئر سرجیکل آنکولوجسٹ، کینسر سرجن اور اندور کینسر فاؤنڈیشن کے بانی سے بات کی۔ Colon cancer can be cured with timely treatment

کولن کینسر اور اس کی وجوہات اور علامات کے حوالے سے ڈاکٹر دگپال دھرکر بتاتے ہیں کہ کولن کینسر کو ہندی زبان میں بڑی آنت کا کینسر بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ کسی بھی عمر کے لوگوں میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے زیادہ تر معاملات بوڑھوں میں دیکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر دھرکر بتاتے ہیں کہ کولن کینسر کے لیے زیادہ تر غیر صحت بخش خوراک ذمہ دار ہوتے ہیں۔ Colon cancer can be cured with timely treatment

کولن کینسر کے لیے بعض اوقات میں جینیاتی وجوہات بھی ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ درحقیقت کولن کینسر کے دوران ہمارے کولن میں چھوٹے چھوٹے نوڈیول کی شکل میں موجود پالپ میں کینسر کے خلیات بڑھنے لگتے ہیں۔ جنہیں فیمیلیر پولیپوسس کہا جاتا ہے۔ جینیاتی وجوہات کی بناء پر یہ پالپ لوگوں میں کینسر سے پہلے بھی ہوسکتے ہیں۔ Colon cancer can be cured with timely treatment

کولن کینسر کی علامات

ڈاکٹر دھرکر بتاتے ہیں کہ آنتوں میں مسلسل مسائل یا تبدیلیاں دو سے تین ماہ تک پاخانہ کرنے میں دشواری محسوس ہونا یا محسوس کرنا۔ معدہ کا صاف نہ ہونا کولن کینسر کی خاص علامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ Colon cancer can be cured with timely treatment

مزید پڑھیں:

اس کے علاوہ کچھ اور علامات بھی ہیں جو اس بیماری کی نشاندہی کرتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔