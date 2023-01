حیدرآباد: جسم کو کولیسٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک موم جیسا مادہ ہوتا ہے جو خون میں موجود ہوتا ہے۔ جسم صحت مند خلیات پیدا کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے اور جگر کولیسٹرول پیدا کرتا ہے جتنا جسم کو درکار ہوتا ہے۔ جگر کے ذریعہ بنائے گئے اچھے کولیسٹرول کو ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کہا جاتا ہے۔ لیکن سیچوریٹڈ فیٹ اور ٹرانس فیٹ سے بھرپور کھانا کھانے سے برا کولیسٹرول جسم میں بنتا ہوتا ہے۔ اور خون کے ساتھ یہ رگوں میں جمع ہو جاتا ہے جو ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ پیدا کرتا ہے۔ لیور گندے کولیسٹرول کو نکالنے کا بھی کام کرتا ہے۔ لیکن جب جگر ٹھیک سے کام کرنا چھوڑ دے یا کمزور ہو جائے تو جسم میں خراب کولیسٹرول کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ Cholesterol can be controlled by exercise

خراب کولیسٹرول کو ختم والی ورز

این سی بی آئی کی جانب سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خراب کولیسٹرول کو ختم کرنے کے لیے ریزسٹینس ٹریننگ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اسے ویٹ ٹریننگ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو ایسی ورزش کرنی ہے، جس میں وزن سے زیادہ ریپس پر توجہ دی جائے۔

پش اپس ہائی کولیسٹرول کو کم کرسکتا ہے۔

پش اپس ایک باڈی ویٹ ورزش ہے جو گھر پر آرام سے کی جا سکتی ہے۔ اس میں ورزش رپیٹیشن پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ پش اپس بھی ریزسٹینس تربیت کے تحت آتے ہیں۔

پش اپس کیسے کریں؟

پش اپس کرنے کے لیے سب سے پہلے ہائی پلینک کی پوزیشن میں جائیں۔

سانس لیتے ہوئے سینے کو زمین کی طرف لائیں

خیال رہے کہ سینے کو زمین سے اوپر رکھنا ہے اور گھٹنوں کو موڑنا نہیں ہے۔

اس کے علاوہ کولہے، کمر اور گردن سیدھی ہونی چاہئے اور نظر بلکل سامنے کی طرف

پھر ایک سیکنڈ کے لیے رکنے کے بعد، سانس چھوڑتے ہوئے ہائی پلینک کی پوزیشن میں واپس جائیں

ایسے ہی ایک ریپ ہوگا، اسی طرح سے اپنی قوت کے مطابق ریپ کریں۔

ورزش اچھے کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے۔

ورزش کرنے سے خون میں اچھا کولیسٹرول بڑھتا ہے۔ بی ایم سی میں شائع ہونے والی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جو خواتین زیادہ جسمانی سرگرمی کرتی ہیں ان میں ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی سطح، کم جسمانی سرگرمی کرنے والی خواتین کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔

کولیسٹرول کو کم کرنے والی دیگر ورزشیں

باربیل۔ ڈپبل ورک آؤٹ

رننگ

تیراکی، وغیرہ

گندا کولیسٹرول بڑھنے سے خون کی گردش کم ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے اعضاء کو مناسب غذائیت نہیں ملتی اور وہ کمزور ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے خراب کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے پش اپس کریں۔