سیول: جنوبی کوریا میں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد ستمبر میں ریکارڈ کم ترین سطح پر آگئی ہے جو 1981 کے بعد سب سے کم ہے۔ یہ معلومات بدھ کو ایک ڈیٹا کی بنیاد پر سامنے آئی۔ یونہاپ نیوز ایجنسی نے سانکھیکی کوریا کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ ستمبر میں ملک میں 21,885 بچے پیدا ہوئے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 0.1 فیصد کم ہے۔ لیکن یہ اگست میں پیدا ہوئے 21,758 نوزائیدہ بچوں سے زیادہ ہے۔

جنوری سے ستمبر کے عرصے میں یہاں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد سال بہ سال 5.2 فیصد کم ہو کر 192,223 ہو گئی ہے۔جنوبی کوریا بچوں کی پیدائش میں مسلسل کمی کو لیکر پریشان ہے۔ یہاں کے بہت سے نوجوان معاشی بدحالی اور مہنگائی کی وجہ سے بچے پیدا کرنے میں تاخیر یا خیال ترک کر دے رہے ہیں۔ تیسری سہ ماہی میں عورت کی شرح پیدائش 0.79 پر آگئی ہو جو 2021 میں 0.81 تھا۔

ستمبر میں ملک میں اموات کی تعداد 29,199 رہی جو ایک سال پہلے کے مقابلے میں 13.8 فیصد زیادہ ہے۔ یہ 1983 کے بعد ستمبر کے مہینے میں سب سے زیادہ ہے۔ ستمبر میں ملک کی آبادی میں 7,313 کی کمی ہوئی کیونکہ شرح اموات میں اضافہ ہوا۔ جنوبی کوریا نے 2020 میں اپنی آبادی میں پہلی قدرتی کمی کی اطلاع دی۔

