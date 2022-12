حیدرآباد: یونیورسل ہیلتھ کوریج ڈے ہر سال 12 دسمبر کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے جس کا مقصد پوری دنیا کے لوگوں کو بغیر کسی امتیاز کے صحت کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو آج بھی مکمل طور پر صحت کی سہولیات سے محروم ہیں۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر میڈیکل پریکٹس اور دیگر متعلقہ شعبوں میں کافی ترقی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی نہ صرف بھارت میں بلکہ عالمی سطح پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد یونیورسل ہیلتھ کوریج کا فائدہ اٹھانے سے قاصر ہے۔

رواں برس 'یونیورسل ہیلتھ کوریج ڈے" Health for All: Protect Everyone کے تھیم پر منایا جارہا ہے۔

اسی حوالے سے ہر سال 12 دسمبر کو "یونیورسل ہیلتھ کوریج ڈے" یا 'انٹرنیشنل یونیورسل ہیلتھ کوریج ڈے' پوری دنیا میں منایا جاتا ہے تاکہ ہر فرد کو ہر جگہ بغیر کسی مشکلات کا سامنا کیے صحت کی ضروری خدمات کا فائدہ حاصل ہوسکے۔ اس سال یہ دن "سب کے لیے صحت اور سب کی حفاظت" کے موضوع پر منایا جا رہا ہے۔ اس تھیم کا مقصد کورونا وائرس کی وجہ سے عالمی سطح پر پھیلے وبائی بیماری کے بحران کو ختم کرنے اور لوگوں کو بیماری سے محفوظ رکھنے کی ترغیب دینا ہے۔

تاریخ اور مقصد

یونیورسل ہیلتھ کوریج (UHC) ڈے کا بنیادی مقصد نہ صرف صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو بہتر اور ہر عام آدمی کے لیے قابل رسائی بنانا ہے بلکہ ہر ایک کو مالی تحفظ کے ساتھ ساتھ اچھی صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ درحقیقت، 12 دسمبر 2012 کو، اقوام متحدہ کی جانب سے متفقہ طور پر ایک تاریخی قرارداد پیش کی گئی تھی، جس میں تمام ممالک سے کہا گیا تھا کہ وہ بین الاقوامی ترقی کے لیے ایک ضروری ترجیح کے طور پر یونیورسل ہیلتھ کوریج میں تیزی لائیں۔ اس کے بعد سال 2014 میں یونیورسل ہیلتھ کوریج الائنس کی جانب سے 12 دسمبر کو یونیورسل ہیلتھ کوریج ڈے کے طور پر منایا گیا۔ بعد ازاں 2017 میں اقوام متحدہ نے باضابطہ طور پر 12 دسمبر کو عالمی یونیورسل ہیلتھ کوریج ڈے کے طور پر نامزد کیا۔

یونیورسل ہیلتھ کوریج کیا ہے؟

بونیورسل ہیلتھ کوریج کا مطلب ہے کہ تمام شہریوں کو ان کی آمدنی کی سطح، سماجی حیثیت، جنس، ذات، مذہب سے اوپر اٹھ کر صحت کی سہولیات فراہم کرانا ہے۔ اس میں طبی سہولیات، علاج، دیکھ بھال اور روک تھام شامل ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج سے نہ صرف ذاتی بلکہ بہت سے سماجی فوائد بھی حاصل ہوسکتے ہیں۔

بھارت میں کوشش

بھارت میں صحت کے نظام کو مضبوط اور مساوی بنانے کے لیے عالمی ادارہ صحت کی طرف سے کئی سالوں سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی اور قومی صحت کے اداروں کی جانب سے بھی اس سمت میں مسلسل کوششیں جاری ہیں۔

حکومت ہند کی جانب سے اس سمت میں کئی اسکیمز چلائی کارہی ہیں جس مین نیشنل رورل ہیلتھ مشن، نیشنل ہیلتھ مشن، جننی سورکچھا یوجنا، مشن اندردھنش، نیشنل ہیلتھ پالیسی2017، نیشنل ہیلتھ انشورنس اسکیم، ایمپلائز اسٹیٹ انشورنس اسکیم، سینٹرل گورنمنٹ ہیلتھ اسکیم (CGHS) اور آیوشمان بھارت شامل ہیں۔ سیکورٹی مشن اور پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے علاوہ دیگر کئی اسکیمز کے ذریعے شہریوں کو مالی تحفظ اور ضروری صحت کی سہولیات فراہم کیا جارہا ہے۔

غور طلب ہے کہ اس سال صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزارت کی جانب سے وارانسی میں 10 اور 11 دسمبر کو "یونیورسل ہیلتھ کوریج ڈے 2022" کے موقع پر دو روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا جارہا ہے۔ جس کا مقصد "عام لوگوں تک صحت کی خدمات کو فراہم کرنا ہے۔

صحت کی سہولیات سے متعلق چند اہم حقائق

مختلف رپورٹس اور اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ چند برسوں میں کم اور متوسط ​​آمدنی والے ممالک میں ہارٹ اٹیک، ذیابیطس، سانس کی بیماری، کینسر اور دیگر پیچیدہ امراض کی وجہ سے اوسطاً 30 سال سے زائد اور 70 سال سے کم عمر کے لوگوں کی موت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ تناسب مردوں کے لیے 22 فیصد اور خواتین کے لیے 15 فیصد مانا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود دنیا کی کم از کم نصف آبادی کو اب بھی صحت کی ضروری خدمات مکمل طور پر حاصل نہیں ہے۔ اور صحت کی دیکھ بھال کے لیے 930 ملین سے زیادہ لوگ، جو دنیا کی آبادی کا تقریباً 12 فیصد ہے وہ اپنے گھریلو بجٹ کا کم از کم 10فیصد صحت پر خرچ کرتے ہیں۔

اس وقت ملک میں ڈاکٹروں کی تعداد بھی ضرورت کے مطابق نہیں ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے اصول کے مطابق ہر 1,000 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، لیکن بھارت میں ہر 1,445 افراد کے لیے صرف ایک ڈاکٹر دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ 60 فیصد دیہی صحت کے مراکز میں صرف ایک ڈاکٹر دستیاب ہے، جبکہ 5 فیصد دیہی صحت کے مراکز میں ایک بھی ڈاکٹر موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں نرسوں کی تعداد میں بھی بڑی کمی ہے۔ ایسے میں نہ صرف ہمارے ملک بلکہ پوری دنیا میں یونیورسل ہیلتھ کوریج کی سخت ضرورت ہے۔