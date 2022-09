لاس اینجلس: یو ایس سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن (سی ڈی سی) کی طرف سے شائع ہونے والی ایک نئی رپورٹ کے مطابق، امریکہ میں حمل سے متعلق پانچ میں سے چار اموات کو روکا جا سکتا تھا۔ سنہوا خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ رپورٹ 2017 سے 2019 کے درمیان 36 امریکی ریاستوں میں زچگی کی شرح اموات کا جائزہ لینے والی کمیٹیوں کے ڈیٹا پر مبنی ہے۔ Pregnancy-related deaths in US

رپورٹ کے مطابق حمل سے ہونے والی اموات میں 22 فیصد حمل کے دوران، 25 فیصد پیدائش کے دن یا 7 دن کے اندر ہوئیں۔ 53 فیصد اموات حمل کے 7 دن اور 1 سال کے درمیان ہوئیں۔

رپورٹ کے مطابق حمل سے متعلق موت کی اہم وجوہات میں دماغی صحت کے حالات، بہت زیادہ خون کا بہنا، انفیکشن، تھرومبوٹک ایمبولزم، کارڈیو مایوپیتھی اور حمل کے دوران ہائی بلڈ پریشر سے متعلق امراض شامل ہیں۔ 4 out of 5 pregnancy-related deaths in the US are preventable, CDC

مزید پڑھیں:

نیشنل سینٹر فار کرانک ڈیزیز پریوینشن اینڈ ہیلتھ پروموشن میں سی ڈی سی کے شعبہ تولیدی صحت کے ڈائریکٹر وانڈا بارفیلڈ نے کہا، "رپورٹ اس ملک میں حمل سے متعلق اموات کی واضح تصویر پیش کرتی ہے۔" US Centers for Disease Control and Prevention

بارفیلڈ نے کہا، "زیادہ تر حمل سے متعلق اموات کو روکا جا سکتا تھا۔ ریاستوں، ہسپتالوں اور کمیونٹیز کے معیار میں بہتری کے اقدامات کی ضرورت پر روشنی ڈالی گئی ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ تمام حاملہ خواتین کو صحیح وقت پر بہتر دیکھ بھال ہوسکے۔"

(آئی اے این ایس)