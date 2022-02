مغربی بنگال میں 27 فروری کو ریاست کے 107 میونسپلٹیز کے لئے ہونے والے انتخابات کے مدنظر سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہے۔Election For 108 Municipal Bodies in West Bengal on February 27



اسی درمیان ریاست کے مختلف اضلاع میں حکمراں جماعت ترنمول کانگریس کے رہنماؤں کی ناراضگی اور مخالفت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔



جنوبی 24 پرگنہ کے فالتا ترنمول یوتھ کانگریس کے صدر جہانگیر خان نے کہا کہ حکومت کے وائی زمرے کی سیکیورٹی واپس لینے کے فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔



فالتا ترنمول یوتھ کانگریس کے صدر جہانگیر خان نے کہا کہ ان کی وائی زمرے کی سیکیورٹی واپس لینے کے فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ 2018 سے پہلے ان کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے۔



انہوں نے کہا کہ حکومت سوچ سمجھ کر ہی وائی سیکیورٹی دینے کا اعلان کیا تھا اور چند برسوں کے بعد کچھ سوچ کر ہی واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس معاملے حکومت سے بہتر اور کون بتا سکتا ہے؟



ترنمول یوتھ کانگریس کے رہنما جہانگیر خان نے کہا کہ اس سلسلے میں ترنمول کانگریس کے قومی جنرل سکریٹری ابھیشک بنرجی سے بات چیت ہوئی ہے۔ پارٹی کے لئے کام کرنا ہے سیکیورٹی کے لئے نہیں۔



انہوں نے کہا کہ 27 فروری کو جنوبی 24 پرگنہ کے 27 میونسپلٹیز کے لئے انتخابات ہونے ہیں۔اس کو لے کر فکر مند ہوں۔ ترنمول کانگریس کو ضلع کے تمام میونسپلٹیز میں کامیابی دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے.



واضح رہے کہ گزشتہ روز ریاستی سکٹریریٹ بلڈنگ نبنو نے ایک پریس ریلیز جاری کرکے فالتا ترنمول یوتھ کانگریس کے صدر جہانگیر خان کی وائی زمرے کی سیکیورٹی واپس لینے کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد سے ہی اس معاملے کو لے سیاست تیز ہو گئی ہے۔

دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران فالتا اور بج بج تھانہ علاقے میں شرپسندوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے